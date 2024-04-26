Бойцы УФСБ по Челябинской области пресекли незаконную деятельность жителя региона, пропагандирующего террористическую идеологию. Мужчина, который оказался сторонником киевского режима, задержан, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ведомства.
«Житель региона, являясь сторонником киевского режима и активным участником проукраинских оппозиционных интернет-сообществ, разместил в публичном доступе материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности», — рассказали в УФСБ.
В отношении южноуральца возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).
Гражданин задержан, избрана мера пресечения ‒ заключение под стражу. Ему грозит до 7 лет заключения.