До 7 лет заключения ждет южноуральца, который призывал к терактам в интернете

Приверженца киевского режима выявили сотрудники ФСБ

Бойцы УФСБ по Челябинской области пресекли незаконную деятельность жителя региона, пропагандирующего террористическую идеологию. Мужчина, который оказался сторонником киевского режима, задержан, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ведомства.

«Житель региона, являясь сторонником киевского режима и активным участником проукраинских оппозиционных интернет-сообществ, разместил в публичном доступе материалы, содержащие призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности», — рассказали в УФСБ.

В отношении южноуральца возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

Гражданин задержан, избрана мера пресечения ‒ заключение под стражу. Ему грозит до 7 лет заключения.