Южноуральским некоммерческим организациям помогут реализовать лучшие идеи

На реализацию инициатив можно будет получить до 3 миллионов рублей

Представители некоммерческого сектора и лидеры общественных проектов Челябинской области могут получить поддержку «Единой России» на реализацию своих проектов: в стране стартовал Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив. Прием заявок продлится на портале проекта до 23 декабря, сообщает оргкомитет конкурса.

Конкурсные инициативы могут быть направлены на социальную поддержку граждан, патриотическое воспитание, пропаганду ЗОЖ, поддержку семей, развитие научных или культурных проектов, защиту окружающей среды и укрепление межнационального согласия.

«Одно из направлений работы „Единой России“ — поддержка некоммерческих организаций и общественников. Важно, чтобы НКО в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив — один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей», — полагает врио секретаря Генсовета партии «Единой России» Владимир Якушев.

Для участников это возможность получить ресурсную и административную поддержку партии, бесплатную консультацию и помощь в написании заявки на один из конкурсов грантов на развитие НКО и проектов. Партия поможет масштабировать проект, окажет информационную поддержку. На развитие своей инициативы победитель получит до 3 миллионов рублей.

Полуфиналистов конкурса выберут жители регионов путем народного голосования. А победителей от каждого субъекта РФ определит оргкомитет в июне 2025 года. Проекты-лидеры будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026-го.

Напомним, в Челябинской области за 5 лет в проекты НКО были вовлечены более 400 тысяч человек; в ходе недавнего Южно-Уральского гражданского форума губернатор поручил усилить работу на местах — в частности, планируется запустить муниципальные конкурсы грантов для НКО.