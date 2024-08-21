Алексей Текслер: «За 5 лет в проекты НКО были вовлечены более 400 тысяч южноуральцев»

Губернатор обсудил с общественниками достижения и проблемы некоммерческого сектора

Более тысячи реализованных проектов, более 700 миллионов рублей грантов, скачок с 76-го на 4-е место в рейтинге российских субъектов по привлечению поддержки в некоммерческий сектор, более 400 тысяч человек, так или иначе вовлеченных в различные проекты — все это о работе общественных организаций, их добровольцев и активистов в Челябинской области за последние пять лет. Статистику озвучил глава региона Алексей Текслер, который 20 августа встретился с руководителями НКО, чьи проекты — в очередной раз — вошли в число лучших в конкурсах на получение президентских грантов и губернаторских грантов. На встрече было много взаимных благодарностей, но не только: общественники подняли ряд вопросов, которые властям предстоит серьезно обдумать. Подробности — в нашем материале.

На самом деле, встречи получилось две. Первая — на челябинской Кировке, где открылась выставка достижений южноуральских некоммерческих организаций с 2019 года.

На стендах очень много впечатляющих цифр, за каждой из которых люди: дети и пожилые, бездомные и инвалиды, попавшие в сложную жизненную ситуацию, в последние два года — родные бойцов специальной военной операции...

Многие из них, возможно, сдались бы обстоятельствам, махнули бы на себя рукой. Но есть неравнодушные люди, которые, когда видят нуждающегося — не бросаются жалеть его, а думают — и придумывают! — как помочь, как вернуть человека в жизнь.

Вторая встреча — общий разговор, и уже больше не о достижениях, а о проблемах: потому что гранты на проект — это хорошо, но есть текущая деятельность, и она тоже требует вложений, потому что есть вопрос — насущный почти для всех НКО — свое помещение, свой дом.

Эти и другие вопросы общественники смогли задать губернатору напрямую. Но сначала все-таки им пришлось выслушать заслуженные комплименты от главы региона:

«Я не буду все цифры повторять, хотя они сами за себя говорят: только в этом году с учетом Фонда президентских грантов поддержка составит 300 миллионов. Но это лишь деньги, а главное — ваши идеи, проекты, вы все — наше гражданское сообщество, неравнодушные люди, которые были тем катализатором, почему мы начали поддерживать наш некоммерческий сектор», — обратился Алексей Текслер.

Он добавил, что все достижения, в том числе те, которые пришлось реализовывать в рамках новых вызовов, очень наглядно и концентрированно представлены на выставке.

«Все эти пять лет были новые вызовы, на которые мы с вами отвечали, на мой взгляд, достойно. Это и ковид — никто во всем мире не знал, что делать, и тут огромная благодарность нашим волонтерам, специальная военная операция — поддержка наших бойцов, их семей, все это крайне важно», — сказал он.

В свою очередь, общественники не упустили шанса напрямую задать ряд вопросов по обеспечению своей деятельности — не только проектной, но повседневной, не всегда заметной, но очень важной для подопечных центров, фондов и объединений.

Вопросы касались возможности поощрения — и морального, и материального — волонтеров, активистов НКО, возможности номинировать их на государственные и областные награды — и губернатор согласился, что такие поощрения очень важны:

«Я сторонник того, чтобы тот, кто себя проявил, получал награду — это ведь общественное признание, это важно. У нас раньше вообще казус был — невозможно было наградить руководителя НКО, потому что просто не было прописано, кто бы мог номинировать такого человека на награду. Мы это решили», — уточнил глава региона.

Председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Баскова обратила внимание главы региона на необходимость внести в программу молодежной политики раздел, посвященный поддержке молодых семей — «потому что демографическая ситуация с каждым годом все тревожнее», а также создать программу для корпоративного бизнеса, который мог бы участвовать в благотворительных программах.

«Понятно, что многие предприятия имеют свои фонды, программы, направления поддержки. Думаю, что можно стимулировать определенным образом корпоративный сектор — например, путем софинансирования. Хорошее предложение, надо проработать и реализовать — соберем пул бизнеса, соберем с них предложения. В 2025 году проработаем вопрос», — отметил Алексей Текслер.

Очень важный и тревожный почти для всех НКО вопрос подняла руководитель организации по поддержке пожилых людей «Человек напротив» Татьяна Кузнецова. Это предоставление помещений некоммерческим организациям. И коллеги ее горячо поддержали — свой дом нужен почти всем НКО.

Алексей Текслер признался, что думал об этом.

«Была даже идея сделать некое мультипространство для таких возможностей, но пока с этим сложно. Хотя, вот, если покреативить: в свое время предприниматели понастроили торговых центров, а сейчас массово уходят в интернет, на маркетплейсы. Соответственно, освобождаются торговые площади — в принципе, нормальные. Если в этом направлении подумать? Понятно, что коммерсанты строили их под коммерческие цели, но жизнь меняется. Надо подумать, коллеги», — обратился глава региона к своим заместителям и министрам.

Подводя итоги встречи, губернатор пообещал, что грантовая поддержка будет не просто продолжена — она будет наращиваться:

«Да, с 76-го на 4-е место подняться — хорошо, и впереди нас мощные субъекты. Но наша задача — остаться в пятерке рейтинга, развиваться, двигаться. Гарантирую поддержку, будем ее увеличивать».

И еще раз поблагодарил общественников за неравнодушие:

«Главное, что хочу вам сказать: вы — невероятные! У вас потрясающие идеи. И я уверен, что мы вместе еще многое сможем сделать».