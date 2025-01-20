Южноуральским муниципалитетам не хватает более 1000 мусорных контейнеров

Всего в регионе 58 тысяч мест сбора ТКО, установлено 120 тысяч контейнеров. При этом дефицит отмечен в 14 городах и районах

В 14 муниципалитетах Челябинской области отмечен дефицит контейнеров и контейнерных площадок. Общее количество недостающих баков — 1054, а в ряде поселений мусорных площадок нет вовсе. Все это естественным образом выливается в образование несанкционированных свалок — и таких «незаконнорожденных» объектов возле контейнерных площадок насчитали 46. Таковы результаты общественного мониторинга, проведенного экосоветом при губернаторе. Их представила на круглом столе в Челябинске руководитель рабочей группы «Обращение с отходами» экосовета Анна Карпелюк.

По ее словам, в целом отмеченный уровень качества содержания контейнерных площадок — удовлетворительный. Но в отдельных поселениях выявлены отклонения.

«Помимо отсутствия контейнерных площадок в отдельных территориях, среди причин захламления контейнерных площадок — отсутствие единого механизма по разграничению собственности на контейнерные площадки и ответственных за их содержание, вывоз непрофильных отходов; несоблюдение графика вывоза ТКО в отдельных территориях и необходимость повышения уровня цифровизации при удаленном мониторинге состояния контейнерных площадок и вывоза ТКО», — говорится в докладе экосовета.

Самая большая нехватка баков отмечена в городе Троицке — 470 штук. Как следствие — шесть несанкционированных свалок. На втором месте по дефициту контейнеров находится Чебаркульский район: 250 штук и также шесть свалок. Низкое качество вывоза отходов, приводящее к наличию завалов, отмечено также в Сосновском районе, Верхнеуфалейском, Копейском, Карабашском и Челябинском городских округах.

«В Троицком районе в 12 селах отсутствуют контейнеры, потребность в контейнерах составляет 62 штуки, при этом в семи поселениях отмечено наличие несанкционированной свалки. В отдельных микрорайонах Верхнего Уфалея и в Карабаше существует проблема как с качеством вывоза отходов, так и с содержанием контейнерных площадок. При этом в Уфалее дефицит контейнеров отмечен в количестве 163 штук (и 10 несанкционированных свалок), в Карабаше — 50 баков и семь свалок», — приводятся в докладе цифры.

А, например, в Ашинском районе комиссия отметила хорошее качество вывоза ТКО, однако свалки — пять штук — найдены и здесь: в самой Аше, Миньяре и Симе. Причины — нехватка контейнеров (95 штук). Сообщается, что в бюджете муниципалитета нет средств на покупку новых баков для замены контейнеров, не подлежащих ремонту, увеличения кратности подбора мусора вокруг контейнерных площадок и вывоза на полигон непрофильных отходов.

В Кизильском районе в 25 селах отсутствуют контейнеры и контейнерные площадки. Дефицит контейнеров в районе составляет 118 единиц. При таком значительном дефиците и отсутствии системы сбора и вывоза отходов в районе отсутствуют навалы и свалки на контейнерных площадках.

На территории Верхнеуральского района болевая точка — село Форштадт.

«Причиной образования завалов отмечен отказ регионального оператора ООО „ЦКС“ вывозить отдельные виды отходов, нехватка средств на организацию самостоятельного вывоза. В целом на территории Вехнеуральского района в сельских поселениях отмечена нехватка контейнеров в количестве 77 штук», — говорится в докладе.

Как уже отмечено выше, нехватка контейнеров не всегда основная причина образования завалов отходов на контейнерных площадках. Так, в Каслинском районе фиксируется низкое качество вывоза ТКО региональным оператором ООО «Спецсервис».

«Из-за несвоевременного вывоза контейнеры переполнены, что затрудняет производить уборку площадок качественно, так как нет места для складирования собранного мусора, жители оставляют пакеты около контейнеров, а регоператор забирает только отходы из контейнеров, оставляя пакеты на земле. Кроме того, жители не соблюдают правила и несут на площадки мусор, не относящийся к коммунальным и крупногабаритным отходам», — говорится в докладе.

Также есть проблемы с мусором в отдельных поселениях Катав-Ивановского, Красноармейского и Нагайбакского районов.

Ситуацию в целом и локальные проблемы, выявленные комиссией, прокомментировал первый замминистра экологии Челябинской области Сергей Лавров. Он, в частности, отметил, что на сегодняшний день в регионе 58 тысяч мест сбора ТКО, 120 тысяч контейнеров.

«В течение последних пяти лет по инициативе губернатора Алексея Текслера для оборудования контейнерных площадок и приобретения контейнеров выделено в общей сложности около 500 миллионов рублей; 35 муниципалитетов обеспечены контейнерным сбором на 100 процентов, хотя когда-то в некоторых населенных пунктах контейнеров не было вообще», — напомнил Сергей Лавров.

Он рассказал также о цифровизации системы обращения с ТКО и внедрении федеральной государственной системы учета твердых коммунальных отходов. И отметил, что проблемы, которые сохраняются в ряде поселений, власти решают в тесном взаимодействии с регоператорами и муниципалитетами, которые, в свою очередь, держат на постоянном контроле работу управляющих компаний.

Но цель — 100 процентов контейнеров, ноль свалок — есть, и поэтому за круглым столом, собравшим представителей почти всех муниципалитетов Челябинской области, руководство региона и трех основных регоператоров по обращению с ТКО (Центра коммунального сервиса, «Златспецтранса» и «Спецсервиса») состоялся конструктивный разговор и обмен лучшими практиками, сообщил Первому областному информагентству модератор мероприятия, председатель Общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экологическое благополучие», глава Российского экологического общества, председатель экосовета при губернаторе Челябинской области Рашид Исмаилов.

«Состоялся обмен опытом между муниципалитетами: о привлечении к административной ответственности за нарушение правил благоустройства в части содержания контейнерных площадок рассказали магнитогорцы и челябинцы, златоустовцы и представители Южноуральска. Так, в Златоусте выработана хорошая нормативная база по взаимодействию с управляющими компаниями по определению ответственных за создание и содержание контейнерных площадок», — рассказал он.

В Южноуральске и Челябинске ведется активная работа по выявлению нарушителей с использованием камер видеонаблюдения — это тренд федеральный, население привыкает, что возмездие за негативные поступки неизбежно.

«В Южноуральске тот, кто не соблюдает чистоту на контейнерных площадках, рискует быть пропесоченным в соцсетях. И это работает: людям неприятно, когда они оказываются на всеобщем обозрении с социально неодобряемым поведением», — добавляет он.

По словам Рашида Исмаилова, по итогам круглого стола экосовет отмечает, что у муниципалитетов сохраняется большой запрос на диалог с руководством области в части исполнения мероприятий реформы чистоты.

«В целом Минэкологии Челябинской области находится на связи и четко следует федеральному тренду: у каждой контейнерной площадки должен быть один хозяин. Это то, о чем в ходе прямой линии говорил губернатор Алексей Леонидович Текслер, и то, над чем мы будем активно работать», — подчеркнул глава экосовета.

Он добавил, что в настоящее время в сфере обращения с отходами разрабатываются новые законопроекты, в том числе по строительным отходам:

«После их принятия будем обобщать практику. Уверен, от регионов будет много предложений. Здесь, на Южном Урале, будем тестировать, смотреть, как оно работает».