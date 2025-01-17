В Челябинской области набирает обороты реформа чистоты

Сегодня представители муниципалитетов региона обсудили, как сохранять чистоту на контейнерных площадках

Представители почти 40 муниципалитетов Челябинской области обсудили качество содержания контейнерных площадок и проблемы, мешающие соблюдать их чистоту постоянно. Посвященный этой теме круглый стол прошел в рамках экосовета при губернаторе, модератором стал глава экосовета Рашид Исмаилов.

Отправной точкой для беседы представителей региональной власти, муниципалитетов и трех регоператов (Центра коммунального сервиса, «Златспецтранса» и «Спецсервиса») стал доклад руководителя рабочей группы «Обращение с отходами» экосовета Анны Карпелюк.





По результатам общественного мониторинга, проведенного среди муниципалитетов, выявлены основные проблемы. Это недостаток контейнеров и контейнерных площадок (в отдельных территориях), отсутствие единого механизма по разграничению собственности на контейнерные площадки и ответственных за их содержание, вывоз непрофильных отходов; несоблюдение графика вывоза ТКО (на отдельных территориях) и необходимость повышения уровня цифровизации при удаленном мониторинге состояния контейнерных площадок и вывоза ТКО.

Рашид Исмаилов отметил также проактивную позицию ряда муниципалитетов в части административного реагирования на нарушения. Состоялся обмен опытом между муниципалитетами: о привлечении к административной ответственности за нарушение правил благоустройства в части содержания контейнерных площадок рассказали магнитогорцы и челябинцы, златоустовцы и представители Южноуральска. Некоторые очно, некоторые – в режиме ВКС.





«Своей практикой поделился Златоуст — у них выработана хорошая нормативная база по взаимодействию с управляющими компаниями по определению ответственных за создание и содержание контейнерных площадок. В Южноуральске и Челябинске ведется активная работа по выявлению нарушителей с использованием камер видеонаблюдения — это тренд федеральный, население привыкает, что возмездие за негативные поступки неизбежно», — комментирует Рашид Исмаилов.





«В Южноуральске тот, кто не соблюдает чистоту на контейнерных площадках, рискует быть пропесоченным в соцсетях. И это работает: людям неприятно, когда они оказываются на всеобщем обозрении с социально неодобряемым поведением», — добавляет он.

По словам Рашида Исмаилова, по итогам круглого стола экосовет отмечает, что у муниципалитетов сохраняется запрос на диалог с руководством области в части исполнения мероприятий реформы чистоты.





«В целом, Минэкологии Челябинской области находится на связи и четко следует федеральному тренду: у каждой контейнерной площадки должен быть один хозяин. Это то, о чем в ходе прямой линии говорил губернатор Алексей Леонидович Текслер, и то, над чем мы будем активно работать», – подчеркнул глава экосовета.

По результатам мониторинга экосовет дал ряд рекомендаций муниципалитетам. В частности, следует наладить четкое взаимодействие между администрациями, региональными операторами и управляющими компаниями в части контроля за территорией; не бояться административной практики, если выявляются реальные нарушения, и обмениваться наилучшими практиками.

Кстати, ближайший такой обмен запланировали на начало лета: через полгода представители муниципалитетов, общественники и экологи соберутся снова, чтобы обсудить, заработала ли в Челябинской области реформа чистоты.

Материал создан ИА «Первое областное»

