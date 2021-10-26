Южноуральские вузы определились с графиком учебы в период нерабочей недели

Некоторым студентам все же придется учиться на дистанте

Вузы Челябинской области определились с графиком работы и учебы в период нерабочей недели. Часть образовательных учреждений объявила о длинных выходных днях с 30 октября по 7 ноября. Первое областное информагентство собрало информацию по ведущим вузам региона: кто отправит студентов на дистант, а кто — на незапланированные каникулы.

В ЮурГУ дни с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены нерабочими. Соответствующий приказ ректора ЮУрГУ Александра Шестакова опубликован сегодня, 26 октября, на сайте университета. Согласно приказу в эти дни за сотрудниками сохраняется заработная плата.

«Учебные занятия в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно не будут проводиться. При этом руководители институтов, высших школ, филиалов и заведующие кафедрами обязаны в этот период обеспечить реализацию образовательных программ в форме самостоятельной работы обучающихся», — подчеркнул ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

По данным ректората, в этот период студентам и преподавателям будет обеспечен бесперебойный доступ к электронной информационно-образовательной среде.

В ЧелГУ объявили дистант. Студенты будут учиться по расписанию. А 31 октября здесь пройдет день открытых дверей в очном формате, но с соблюдением всех противоковидных мер.

В УралГУФКе же объявили нерабочую неделю. Приказ о дистанте вышел и от ректора МГТУ им. Носова: магнитогорские студенты всю неделю будут учиться по расписанию.

Остальные вузы пока определяются с форматом проведения нерабочей недели, цель которой —уменьшить число контактов среди южноуральцев и сдержать рост заболеваемости ковидом в регионе.