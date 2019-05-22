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/ Южноуральские врачи «собрали» череп выпавшей из окна девочке

Южноуральские врачи «собрали» череп выпавшей из окна девочке

Ребенку не потребуется повторная операция.
сегодня в 09:59
  |  Общество

Сложную операцию, спасшую жизнь маленькой Саше из Снежинска, провели челябинские врачи. В областной детской больнице девочке заново собрали череп. Он был разбит на пять крупных и мелких осколков. Это последствия ЧП, произошедшего 7 мая, — девочка выпала из окна.

С подобными травмами черепа нам приходится сталкиваться нечасто: череп был разбит на пять крупных и мелких осколков: открытый вдавленный импрессионный перелом костей свода черепа и неосложненный перелом позвоночника. — рассказал главный детский нейрохирург минздрава Челябинской области, заведующий отделением нейрохирургии ЧОДКБ Герман Сафронов.

Осколки черепа скрепили специальными пластинами, которые через некоторое время «исчезнут». То есть повторная операция маленькой Саше не нужна. Девочка уже пришла в себя, ходит и играет, но ей предстоит курс реабилитации в ЧОДКБ.

Напомним, в теплое время года количество историй с детьми, срывающимися из окон или с верхних этажей недостроев, увеличивается. Многие из них заканчиваются плачевно. Поэтому не рекомендуется показывать детям, как открывается окно, разрешать им выходить на балкон в одиночку и позволять играть на подоконниках. Также рекомендуется устанавливать на окна замки, блокираторы или предметы, которые ограничат ребенку возможность залезть на окно.

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