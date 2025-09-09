Южноуральские школьники взяли золото и бронзу чемпионата по беспилотникам

Они соревновались с командами из других регионов России

Команды Челябинской области успешно прошли всероссийский чемпионат «Соколиная охота», который собрал 50 команд из разных регионов страны в Ульяновском государственном педагогическом университете.

Магнитогорская команда «Звездолеты Джефферсона» вышла на первое место в треке «Автономное прохождение лабиринта», сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области. Команду представляли Глеб Бочкарев, Тиран Кагян и Алексей Локтионов. Ребята выступали под руководством тренера Михаила Лисневского.

Бронзовую медаль в треке «Доставка груза» завоевала команда Pug. Челябинский «Кванториум» представили Никита Голубицкий, Кирилл Зинин и Сергей Охотин. Дистанционно их поддерживал тренер Алтер Хужин.

Ранее мы рассказывали, как челябинские школьники собирают и испытывают беспилотники. Предмет «беспилотные авиационные системы» ввели в учебную программу с 1 сентября 2024 года.