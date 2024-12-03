Челябинские школьники собирают и испытывают беспилотники

Лаборатория работает на базе Образовательного центра № 5

Челябинские школьники из Образовательного центра № 5 программируют, собирают и испытывают дроны. Мэр Алексей Лошкин побывал в лаборатории, сообщает ИА «Первое областное».

Предмет беспилотные авиационные системы ввели в учебную программу с 1 сентября 2024 года, он является одним из ответвлений уроков труда. Занятия проходят в формате факультатива для учащихся 8‑х и 9‑х классов.





«Два месяца мы уже занимаемся робототехникой, мастерим беспилотные летательные аппараты. Сначала нужно написать программу, скачать специальное приложение и потом испытывать его», — рассказывает восьмиклассник Данил Сабитов.

Испытания БПЛА здесь проводятся в зоне, отделенной сеткой, чтобы дрон не вылетел и никого не поранил. В лаборатории есть всё для создания и программирования, даже 3D‑принтер, на котором создаются детали для будущих беспилотников.





«Эти знания мы применяем, на самом деле, повсеместно. На каждом квадрокоптере есть камера, при помощи которой можно снимать и монтировать ролики. Дроны сейчас очень популярная тема, их используют в лесохозяйстве, пожаротушении, сельском хозяйстве, в промышленности», — сказал учитель Павел Горнов.



Также в ОЦ № 5 есть зал основной полезной зоны, где проводятся испытания крупногабаритных и спортивных БПЛА. Такие аппараты могут подниматься на большую высоту и развивать сильную скорость.





Учиться летать на больших дронах дети начнут уже в декабре. Мэру Челябинска показали весь процесс: от сборки дрона до его испытания.

«В школе достаточно глубокая специализация по направлениям инженерной и гуманитарной специальностей, а также общего образования. Отличительным преимуществом образовательного центра является направление по специальности правоохранительной деятельности. Наверное, изюминкой школы является подготовка в формате факультатива, но я думаю, что со временем это войдет в основную школьную программу», — сказал Алексей Лошкин.



В Образовательном центре № 5 обучается более четырех тысяч учеников. Те ребята, которые занимаются на курсе «Беспилотные авиасистемы», планируют выступать на всероссийских соревнованиях со спортивными дронами.



