Южноуральские школьники представят проекты по экотуризму на III детском экофоруме в Челябинске

Эта номинация выпала Челябинской области в жеребьевке

Школьники Челябинской области представят проекты по развитию экотуризма на III Всероссийском детском экологическом форуме, который состоится в октябре в южноуральской столице. Эта номинация выпала региону в онлайн-жеребьевке: компьютерная система в случайном порядке распределила 17 номинаций между 89 региональными командами — участницами ДЭФ, сообщает пресс-центр правительства области.

Перед началом жеребьевки к участникам обратился председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды РФ Дмитрий Кобылкин. Он обозначил значимость экологического воспитания школьников, а также роль челябинского форума в формировании экологической повестки страны:

«С каждым годом форум развивается, формирует новые традиции экологического просвещения, детей становится все больше и больше. Значит, армия экологов увеличивается. Много сделано, но предстоит сделать еще больше. И многие законодательные инициативы, которые мы сегодня воплощаем в жизнь, берут истоки от рассуждений на форуме в Челябинске».

Глава области — хозяйки форума Алексей Текслер присоединился к мероприятию по видеосвязи, поприветствовал участников и пожелал им правильного настроя — на победу:



«Ваши глаза видят то, что не всегда заметно взрослым. Нашей стране нужны новые идеи, которые воплотят в жизнь смелые и решительные люди. И эти люди — вы. Дерзайте, друзья. Новой энергии и большой удачи вам. Ждем вас в Челябинске в октябре с настроем на победу».





По итогам жеребьевки Челябинской области достался «Экотуризм», и губернатор отметил важность именно этого направления для Южного Урала:

«Нашему региону достался экотуризм. Мы в этом направлении активно работаем. Немногие знают, что Челябинская область очень красивая, абсолютно разноплановый регион. У нас на юге — степи, на западе региона — Уральские горы, более трех тысяч озер, на севере региона — настоящая уральская тайга. У нас три национальных парка, несколько заповедников федеральных, 144 особо охраняемые природные территории. За последние два года мы в партнерстве с другими регионами создали самую длинную экотропу через все Уральские горы…»

Алексей Текслер выразил уверенность, что челябинские школьники предложат очень интересные проекты, которые впоследствии можно будет использовать в реальной работе по развитию экотуризма в регионе.

«Уверен, что и все 17 номинаций будут очень востребованы, и мы увидим по-настоящему классные, новые, современные экологические проекты», — заключил глава региона.

Традиционно форум пройдет в два этапа: региональный и всероссийский. Вначале команды учащихся представят экспертному совету свои экологические проекты. Во второй этап пройдут региональные команды, занявшие призовые места в своих номинациях. Авторы лучших проектов из 51 региона приедут в Челябинск в середине октября, чтобы принять участие в научно-практической конференции и защитить свои проекты.

Напомним, стать участниками события могут учащиеся 5—11-х классов, имеющие научные и прикладные разработки в сфере экологии, победители экологических олимпиад, конкурсов, активные участники экологических проектов и акций. Ребят ждут увлекательные программы, экскурсии, тематические акции, общение со сверстниками и яркие впечатления. Одна из главных целей форума — вовлечение школьников в экологическую повестку и формирование системы кадров в отрасли.

В 2024 году в Челябинске II Всероссийский детский экологический форум принял 2 500 школьников из 51 региона страны. Всего за год география участников увеличилась втрое.