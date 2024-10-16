Детский экологический форум в Челябинске: парад регионов показал масштаб России

Первые лица страны обратились к юным экологам из 51 региона России

Во второй день Всероссийского детского экономического форума школьники встретились с министрами, руководителями ведомств, губернатором Челябинской области — с теми, кто работает над экологическим благополучием страны.

К участникам форума обратился президент России Владимир Путин. Текст обращения зачитал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«В нынешнем году ваш форум вышел на новый, более масштабный уровень и объединил в Челябинске тысячи школьников из всех регионов России, которые мечтают посвятить свой профессиональный путь природоохранной деятельности, реализации востребованных экологических программ», — говорится в обращении.





Алексей Текслер поблагодарил юных экологов за конкретные проекты и решения, которые уже сегодня воплощаются в жизнь.

«Огромное вам спасибо за любовь к нашей Родине, за любовь к земле. Экология — это, в переводе с греческого, наука о доме, наука о том месте, где мы живем. И это действительно так, потому что всё, что нас окружает, это природа, и мы должны беречь ее для будущих поколений. Спасибо вам, что вы вовлечены и переживаете за это уже сейчас. Успехов вам на детском экологическом форуме!» — сказал губернатор.





Дети узнали, что служба Росприроднадзора поддерживает их начинания. Об этом рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

«Нам нужно, чтобы вы сделали экологию нормой. Для каждого из вас экология важна там, где вы живете. И мы говорим в Службе, что экология — дело каждого. Никто один не справится. Поэтому я сюда пришла за помощью, без вас мы не справимся», — отметила Светлана Радионова.

Форум открывался парадом регионов. На сцену концертного зала «Таганай» вынесли флаги регионов представители команд из разных уголков России. Зрелище было впечатляющим — присутствующие смогли ощутить, как велика и разнообразна наша Родина.

«Во время парада регионов мы увидели, какая большая наша страна, сколько в ней всего чудесного. И всё это предстоит не только сберечь. Вам предстоит передать знания об этом нашим друзьям, близким, вашим родителям. Мы же взрослые, у вас учимся», — обратился к детям заместитель министра природных ресурсов Максим Корольков.