Южноуральские города — победители конкурса Минстроя получат 245 млн рублей на благоустройство

Все проекты будут реализованы в 2025 году

Пять проектов — победителей IX конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России из Челябинской области будут реализованы в течение ближайшего года. На их исполнение будет направлено около 245 миллионов рублей из федерального бюджета.

Напомним, итоги всероссийского конкурса были подведены накануне на форуме в Калуге. Из 14 заявленных объектов федеральное финансирование выиграли пять: «Новая культура отдыха» — парк Автозаводцев в Миассе; «Энергия воды» — благоустройство территории пруда в Озерске; «Исторический центр» — городская площадь и набережная Кыштымки в Кыштыме; «Система общественных пространств набережной реки Урал» в Верхнеуральске и «Медный подъем» — развитие общественной территории горы Гусиха в Карабаше.

«Победа наших муниципалитетов — это, пожалуй, лучший результат для Челябинской области за все время проведения таких конкурсов. У нас большие планы на развитие наших городов, и мы их последовательно реализуем, в том числе благодаря федеральным средствам. Участие региона в таких проектах помогает реализовывать наши задачи по благоустройству, повышению качества жизни жителей Челябинской области и создавать с каждым годом все больше привлекательных городских пространств. И конечно, важно не останавливаться на достигнутых результатах», — отметил глава региона Алексей Текслер.

Добавим, в число победителей вошел проект города Ясиноватая Донецкой Народной Республики «Движение города», предполагающий благоустройство парка Машиностроителей.

Конкурс проводится по поручению президента России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.