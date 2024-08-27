Пять городов Челябинской области победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов

Рассказываем, какие территории благоустроят

Накануне, 26 августа, в Калуге подвели итоги IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». В числе победителей — пять городов Челябинской области, сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

В категории «Малые города с численностью населения от 100 до 200 тысяч человек» победил Миасс с проектом благоустройства парка Автозаводцев.

В категории «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек» победу одержал Озерск с проектом благоустройства городского пруда «Энергия воды».

В категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек» одним из победителей стал проект благоустройства городской площади и набережной Кыштымки в Кыштыме.

В категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек» победителями стали проект благоустройства системы общественных пространств набережной реки Урал «Первая от истока» в Верхнеуральске и проект развития общественной территории горы Гусиха «Медный подъем» в Карабаше.

Города-победители получат средства на реализацию своих проектов. К работам приступят в 2025 году.

«Благоустройству вокруг пруда на Карла Маркса — быть! Наш проект „Энергия воды“ победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Концепция проекта предлагает создание рекреационного пространства для отдыха и досуга озерчан. Получить деньги на этот проект было возможно только в случае победы в конкурсе. И мы победили! А значит, в 2025 году начинаем долгожданное благоустройство»,— прокомментировал победу глава Озерска Сергей Гергенрейдер.

Всего от Челябинской области на конкурс поступило 14 заявок.

«Формирование комфортной городской среды — одно из востребованных среди жителей направлений, которое традиционно находит поддержку президента нашей страны. Благодаря конкурсу ежегодно по всей стране преображаются дворы, парки, скверы, набережные и пешеходные улицы, обустраиваются детские и спортивные площадки. В целом в рамках программы каждый год принимает участие около трех тысяч муниципальных образований с населением порядка 110 миллионов человек», — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Он направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств.