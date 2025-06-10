Южноуральские бойцы СВО получат дипломы управленцев

По программе «Герои Южного Урала» они могут пройти профессиональную переподготовку

Организаторы программы «Герои Южного Урала» рассказали, как будет проходить обучение участников. Напомним, с 1 июля начнется обучение южноуральских ветеранов СВО, которые могут повысить свои навыки и компетенции и после обучения найти работу в государственном и муниципальном управлении.

Инициировал обучающую программу губернатор Алексей Текслер. Он заявил, что выпускники программы найдут себя в новом деле.

«Кадровый проект рассчитан на людей, которые в боевых условиях доказали умение действовать четко и слаженно, выполнять поставленные задачи, быстро принимать ответственные решения. Такие люди очень нужны на предприятиях и в органах власти», — заявил ранее он.

Участников ждут четыре очных 10-дневных модуля, 3 этапа практики от 1,5 до 2 месяцев, стажировки. Каждый участник получит диплом о профессиональной переподготовке по программе «Государственное и муниципальное управление».