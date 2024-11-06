Южноуральская изба попала в топ самых дорогих в России

Избинг, только появившись в Челябинской области, сразу оказался в рейтинге платформы с недвижимостью

Альтернативный туризм набирает все большую популярность в России, Челябинская область тоже догоняет этот тренд. Аналитики платформы «Авито Путешествия» поделились с ИА «Первое областное» адресами самых дорогих изб в России для краткосрочной аренды.

В начале осени мы рассказывали о новом тренде российского туризма под названием избинг. Это направление для тех, кто хочет окунуться в атмосферу сельской жизни и провести время в деревянных домах, стилизованных под старинные избы.

В тот момент такой практики в Челябинской области еще не было, но сейчас можно с уверенностью сказать, что избинг дошел и до нашего региона. Русская изба из Миасса заняла четвертое место в рейтинге самых дорогих.

Стоимость аренды избушки за сутки — 11,5 тысячи рублей. Дом рассчитан на компанию из 10 человек. Внутренняя отделка выполнена из натурального дерева, на втором этаже избы сделаны панорамные окна. Отмечается, что на территории обустроена мангальная зона.

На первое место рейтинга «Авито Путешествий» встала изба в Пермском крае — с двумя бассейнами и чаном. Цена за сутки — 24 тысячи рублей. На втором месте — «Боярская изба» из Карелии стоимостью 20,8 тысячи рублей за сутки.

Третье место занимает «Таежная изба» из Тульской области стоимостью 15 750 рублей. Закрывает рейтинг «Рыбацкая изба» из Карелии стоимостью 11,1 тысячи рублей за сутки.

Цены на аренду не такие высокие, как можно было ожидать. А все потому, что модное направление туризма только входит в регионы России. На Южном Урале, например, только два объявления об аренде избушек, одно из которых указано в нашем рейтинге.