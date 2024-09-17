От избинга до Китая: челябинцы выбирают, как отдохнуть осенью

Бархатный сезон в России продлится до середины октября

В России бархатный сезон обычно начинается в конце августа и продолжается до середины октября. Это время характеризуется мягкой и теплой погодой, а осенний пейзаж еще больше привлекает туристов. Можно пойти в горы, проехать на джипе или отправить на сыроварню. ИА «Первое областное» предлагает отправиться в путешествие.

Из Челябинска в горы!



Челябинская область славится своими живописными местами. Горы, леса и озера становятся настоящими магнитами для любителей активного отдыха. В это время года особенно популярны походы по Уралу, где можно насладиться красотой осенней листвы и тишиной природы. Туристические маршруты на Таганай, Зюраткуль, Иремель еженедельно притягивают любителей активного отдыха.

Директор нацпарка «Таганай» Ольга Богданова рассказала ИА «Первое областное», что понятие «межсезонье» для такого вида отдыха отсутствует.

«Как показывает практика, на данный момент, межсезонье в таком виде туризма отсутствует. То есть люди идут и летом, и зимой, и осенью, и весной. В 2023 году в нацпарке „Таганай“ посещаемость была 200 тысяч человек, в этом году мы ожидаем примерно такое количество. Это направление сейчас очень востребовано, люди очень любят дикий туризм», — говорит она.

Организованных туров в нацпарке «Таганай» нет. В поход сможет пойти любой желающий за символическую плату — 200 рублей. Это стоимость входного билета. Туристы, относящиеся к льготным категориям, смогут попасть в нацпарк бесплатно.

«Туры и маршруты бывают разные. Есть однодневные маршруты, есть многодневные. Переночевать можно на территории национального парка „Таганай“. У нас есть несколько приютов, есть стоянки, на которых можно остановиться с собственными палатками. Иногородние туристы, выбравшие многодневный маршрут, могут остановиться в Златоусте, если им требуются более комфортные условия», — отмечает директор нацпарка «Таганай».

Туры выходного дня

Туры выходного дня предлагают сразу несколько челябинских компаний: «Спутник», «Русь Тревел», «Вершина тур». На сайтах этих турагентств можно найти поездки от одного до трех дней.

Выбор путешествий тоже разнообразен: от океанариума в Екатеринбурге до «сырного тура» в Чебаркуле. Средняя стоимость таких туров обычно не превышает сумму в 4000 рублей.

Из интересных можно выделить, например, поездку в Верхнюю Пышму. Стоимость тура — 3500 рублей. Получится посетить Музей боевой Славы, который является одним из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники и истории.

Еще один вариант осеннего тура — посещение природного парка «Оленьи ручьи» в Свердловской области. Поездка займет два дня, цена — от 6500 рублей.

В программу тура входит знакомство с главными достопримечательностями Екатеринбурга, посещение уникального музея истории камнерезного и ювелирного искусства, и насыщенная прогулка по природному парку «Оленьи ручьи».

Президент Челябинской ассоциации туристическихорганизаций Инна Лобода рассказала ИА «Первое областное», что за 2024 год ощутимо вырос спрос на экскурсионные программы.

«На 25-30% вырос спрос по сравнению с прошлым годом. Любят у нас туры по Золотому кольцу России. Еще сейчас открывается бронирование на теплоходные туры. Навигацию поставили на 2025 год на речные теплоходные туры по Волге», — говорит Инна Лобода.

Напомним, что ранее ИА «Первое областное» писало: бронировать круизы нужно за год до отправления.

Джип-туры в горы Челябинской области

Еще одно направление туризма, набирающее популярность на Южном Урале — это туры на джипах. Директор компании «Вершина тур» Олег Вершинин отметил, что таких поездок в Челябинской области сейчас не так много.

«Мы в последнее время активно практикуем джип-туры. Собираем небольшие группы, чтобы туристам было комфортнее и быстрее добираться. В эту субботу, например, мы собираем такой тур на Большой Иремель, а в воскресенье поедем на хребет Нурали», — рассказал руководитель организации.

Из Челябинска в центры российского туризма

Корреспондент ИА «Первое областное» пообщалась с директором туристической компании «Вита тревел» Алексеем Ципордеем. По его словам, осенью челябинцы выбирают привычные маршруты.

«Казань стала круглогодичной, пользуется спросом почти весь год кроме зимы. Потому что ехать на автобусах до Татарстана не всегда комфортно. В Санкт-Петербург и Москву тоже туры пользуются спросом осенью», — говорит Алексей Ципордей.

К слову о тарифах, по логике рынка, осенью они падают, но практика показывает, что не сильно.

«Здесь накладываются два противоборствующих фактора, первый — это снижение спроса, а второй — это общая инфляция. Когда прошлой зимой формировались тарифы, цены были другие, сейчас они все-таки выросли. Стоит учитывать, что дорожают запчасти, топливо, услуги, соответственно сами туры тоже увеличиваются в цене», — рассказал директор туркомпании.

Из Челябинска в другие страны

Инна Лобода рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» также о том, какие заграничные направления выбирают челябинцы в бархатный сезон.

«Одна из долгожданных новинок для уральского туриста — это прямые рейсы в Хайнань из Екатеринбурга. Этого давно ждали, туристов это сильно обрадовало. Ценовая политика адекватная: в пределах 90-100 тысяч на человека. Все остальные направления стандартные. Бархатный сезон сейчас в Египте, Турция. В этом году очень хорошо бронировался регион Абхазии. В Абхазии еще большой плюс, что не требуется загранпаспорт. По ценовой политике намного приятнее даже, чем наш Краснодарский край», — сообщила президент Челябинской ассоциации турорганизаций.

В этом году челябинцы стали планировать заранее и новогодний отдых. Инна Лобода рассказала, что туры в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты начали бронировать уже в августе.

Избинг — новый тренд российского туризма

В России стремительно набирает популярность новый вид туризма под названием «избинг». Это направление для тех, кто хочет окунуться в атмосферу сельской жизни и провести время в деревянных домах, стилизованных под старинные избы.

В некоторых регионах страны это направление начали активно развивать. До Челябинской области модный тренд пока не дошел. К слову, многим жителям региона этот вид туризма давно знаком, ведь большое количество дачников так и проводят свои выходные. Кроме того, на Южном Урале развивается сельский туризм.

Автор: Ксения Рындина