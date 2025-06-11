Южноуралец подорвался на мине спустя неделю после Великой Победы

Судьбу солдата Якова Позднякова раскрыли работники архива

Южноуралец Яков Поздняков встретил Великую Победу в Берлине, в письме от 9 мая пообещал семье вернуться домой после Покрова и наказал готовить стол. А спустя несколько дней его жене Таисии пришла похоронка. 80 лет его судьба оставалась загадкой, пока письма не попали в Государственный архив Челябинской области. Трагической судьбой бойца работники архива поделились с ИА «Первое областное».

Почти 30 писем Якова Позднякова попали в руки журналистов во время работы над проектом «Письма сороковых»: потомки солдата передали их в редакцию Первого областного информагентства, чтобы записи деда зазвучали голосами челябинцев. В письмах Яков Поздняков писал о своей жизни, боях, продвижении на фронте.

В День Победы южноуралец написал родным, что вернется домой к ноябрю. А в конце мая его жена получила письмо от боевого товарища со словами, что Яков погиб, — эту записку в проекте «Письма сороковых» озвучил фотокорреспондент Олег Каргаполов. Но как и от чего умер южноуралец, долгие годы родственники не знали ответа.

Накануне стопку писем Якова Позднякова журналисты ИА «Первое областное» передали на вечное хранение в Государственный архив. Директор архива Игорь Вишев поделился, что они представляют историческую ценность и помогут будущим поколениям в изучении истории Великой Отечественной войны. А еще Игорь Вишев поручил своим работникам разыскать все сведения, чтобы понять, как же погиб южноуральский боец.

Спустя сутки заведующий отделом публикации и научного использования документов Александр Лымарев поднял все необходимые документы и проследил за последними днями жизни бойца. Оказалось, что дивизия, в которую входил 951‑й полк Якова, участвовала в уличных боях в Берлине и принимала капитуляцию местного гарнизона. Из всего полка с 2 по 20 мая погибло три человека. Яков стал единственным погибшим уже после Победы: во время учебных занятий в германском городке Эберсвальде он подорвался на мине. Сослуживцы похоронили его рядом с военным городком.

Фото: Память народа





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