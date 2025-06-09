Челябинские журналисты передали в архив три десятка фронтовых писем

Потомки смогут узнавать по ним, как деды и прадеды приближали Победу

Государственный архив Челябинской области был основан больше ста лет назад, в 1921 году. За прошедший век его хранилища пополнились самыми разными документами, книгами, картами и личными вещами южноуральцев — всего здесь хранится 2,7 миллиона вещей, представляющих историческую ценность: от XVI века до наших дней. В Международный день архивов несколько артефактов на хранение передали журналисты ИА «Первое областное».

Почти три десятка фронтовых писем попали в редакцию 1obl после запуска проекта «Письма сороковых» в социальной сети «ВКонтакте». Южноуральцы делились переписками своих родственников во время войны, похоронками. Позже их озвучили сами челябинцы — журналисты, актеры, читатели Первого областного информагентства. Среди принесенных в редакцию писем была стопка от фронтовика из Еткульского района Якова Позднякова. Он рассказывал своей жене и детям о жизни на фронте, солдатском быте, а главное — обещал вернуться домой живым…

В письме от 9 мая 1945 года Яков Поздняков писал, что вернется к ноябрю, после Покрова, и ждет, что к его возвращению семья накроет стол. Буквально через несколько дней, 18 мая, его жене Таисии пришла похоронка. Южноуралец был убит — так и не смог добраться домой.

«Письма Якова Егоровича вошли в наш проект „Письма сороковых“. Они набрали большое количество и просмотров, и комментариев, остались в сердцах южноуральцев. Потомки Якова Позднякова отдали письма нам на хранение, а мы приняли решение передать их в архив, чтобы исторические документы хранились в нужных условиях, чтобы история этого фронтовика сохранилась на долгие годы», — рассказала главный редактор ИА «Первое областное» Тогжан Мусабаева.

Все пожелтевшие от времени страницы в архиве опишут, отреставрируют и поместят в фонды, где за их сохранностью будут следить.

«Самое главное — письма будут вечно храниться. Их ценность будет возрастать с течением времени, спустя 100—200 лет. И будущие поколения смогут узнать, как наши деды и прадеды завоевывали эту Великую Победу. Особенно приятно получать такие ценные подарки в дни праздников», — рассказал Игорь Вишев.

К слову, директор архива сразу поручил своим специалистам узнать, что же случилось с Яковом Поздняковым и как он погиб.

Передача фронтовых писем — не первое сотрудничество медиахолдинга «Первый областной» и архива. Специалисты фондов всегда идут навстречу журналистам, например помогая в поиске рассекреченных документов для проекта «80 малоизвестных фактов о Победе». А в Государственном архиве уже собрался фонд с переданными от «Первого областного» артефактами, в том числе с фотографиями с выставки «Призма 15/90».