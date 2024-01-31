ЮУрГУ вошел в консорциум по развитию студенческих стартапов

В Уральском федеральном округе создана «идеальная площадка» для начала бизнеса

Десять вузов УрФО, в том числе ЮУрГУ, создали консорциум по развитию технологического предпринимательства студентов, сообщает ТАСС.

Консорциум должен раскрыть инновационный потенциал молодежи и обеспечить подготовку профессионалов в области технологического предпринимательства.

«Обмен опытом, сплоченное сообщество и доступ к лабораторно-технической инфраструктуре — все это сделает вузы округа идеальной площадкой для начала бизнеса. Уверен, что студенты разных университетов смогут в рамках созданного консорциума превратить свои инициативы в востребованные на рынке инновационные продукты», — заявил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

Помимо ЮУрГУ в консорциум во главе с УрФУ вошли Южно-Уральский, Курганский, Тюменский и Югорский госуниверситеты, Уральский медицинский, педагогический, лесотехнический и аграрный университеты, Тюменский медицинский госуниверситет.

Ранее выпускник института информационных технологий ЧелГУ Игорь Петров выиграл грант от Фонда содействия инновациям в размере одного миллиона рублей на развитие своего стартапа — на создание мобильного приложения, которое помогает выбирать полезные продукты для аллергиков и спортсменов.