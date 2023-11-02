Выпускник ЧелГУ получит миллион на определение состава продуктов

Челябинец создал специальное приложение для аллергиков и спортсменов

Выпускник института информационных технологий ЧелГУ Игорь Петров выиграл грант от Фонда содействия инновациям и получит 1 млн рублей на создание мобильного приложения, которое помогает выбирать полезные продукты, сообщает пресс-служба вуза.

Изначально предполагалось, что приложение облегчит жизнь аллергикам, но использовать его сможет любой человек, который заботится о своем здоровье.

«Чтобы узнать состав продукта, выделить добавки, которые он имеет, показать их вредность или пользу, нужно лишь отсканировать штрихкод покупки. Здесь же можно получить и информацию по имеющимся аллергенам — содержание лактозы, глютена, орехов, фруктов и ягод», — рассказывают в пресс-службе.

Приложение также хотят адаптировать для людей, которые занимаются спортом. Оно поможет считать калории, белки, жиры, углеводы, а также контролировать вес. Приложение уже выполняет базовые функции. На деньги гранта автор увеличит его производительность и разместит программу на площадках магазина приложений.

А в это время ученые ЮУрГУ разработали импортозамещающий поршень, который поможет собирать промышленные двигатели без участия зарубежных производителей.

