ЮУрГУ подписал меморандум с ведущим вузом северо‑востока Китая

Ректоры двух университетов Александр Вагнер и Мэн Шанцзю провели встречу в Харбине

Ректор ЮУрГУ Александр Вагнер провел рабочую встречу с ректором Хэйлунцзянского научно-технического университета Мэн Шанцзю. Мероприятие состоялось на территории вуза-партнера в Харбине в рамках деловой программы Российско-китайского ЭКСПО, сообщает пресс-служба вуза.

«На встрече был подписан меморандум о взаимопонимании, который позволит расширить сотрудничество между вузами. Челябинск и Харбин будут развивать совместные образовательные программы бакалавриата и магистратуры по инженерно-техническим направлениям, заниматься научными исследованиями и проводить академический обмен преподавателями и студентами», — рассказывают в пресс-службе.

ХНТУ — многопрофильный университет, где идет обучение по таким основным направлениям, как инженерия, менеджмент, социальные и естественные науки.

Ранее в ЮУрГУ открыли подготовительный факультет для учащихся из китайского города Ухани.

Между тем вчера в Харбине губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор китайской провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин определили новые векторы сотрудничества.

