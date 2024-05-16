Алексей Текслер и Лян Хуэйлин определили новые векторы сотрудничества Южного Урала и Хэйлунцзян

Речь идет о локализации совместных высокотехнологичных производств

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер находится с официальным визитом в Китае. Во главе региональной делегации, куда входят представители правительства и бизнеса, он работает в Харбине, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. В эти дни в рамках государственного визита президента России Владимира Путина в Китай там проводится восьмая Российско-Китайская деловая выставка ЭКСПО.

Алексей Текслер на форуме провел встречу с губернатором провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин, в ходе которой обсудили новые векторы сотрудничества. В том числе по созданию в регионе совместных производств в электронной промышленности, автомобилестроении, машиностроении и других отраслях.

«Уверен, что дальнейшее развитие наших контактов послужит стабильному и углубленному развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства на благо двух стран и народов», — сказал в приветствии Алексей Текслер.





Товарооборот Южного Урала с Китаем в 2023 году вырос в 1,5 раза, в том числе за счет увеличения поставок сельхозпродукции в Поднебесную. В провинции Хэйлунцзян на следующей неделе запланированы переговоры по увеличению объемов агроэкспорта.





Но экспорт — не единственное, что сегодня интересует представителей двух территорий. Речь идет о новом уровне сотрудничества в рамках создания совместных производств, что позволит локализовать на Южном Урале выпуск оборудования, комплектующих, запчастей.

«Особый интерес у нас к локализации производств электронных компонентов, так как в Челябинской области есть все необходимое для этого. В регионе добывают медь, кварц, графит, располагаются крупнейшие металлургические производства, имеются высококвалифицированные специалисты. Также мы заинтересованы в локализации производств автомобилей, спецтехники, станков, комплектующих, включая сельскохозяйственную технику и оборудование для пищевой промышленности. Готовы предоставить различный спектр преференций и возможности для работы на российском рынке», — уточнил Алексей Текслер.





Алексей Текслер предложил возобновить проведение бизнес-форумов для предпринимателей Челябинской области и провинции Хэйлунцзян, сделав такие мероприятия ежегодными.





Вузы региона также готовы усилить взаимодействие в рамках совместных проектов с образовательными учреждениями из Поднебесной. Уже заключено более 80 соглашений с организациями — партнерами Китая, в том числе с Харбинским политехническим университетом. Международный кампус в Челябинске готов принять первых абитуриентов из Китая.





На переговорах стороны договорились об укреплении сотрудничества в развитии цифровых технологий, увеличения поставок экспорта, в том числе за счет возможностей ТЛК «Южноуральский».

«Мы уже отправляем грузы в Китай, готовы это направление расширять на основе регулярных контейнерных сервисов в прямом сообщении с Китаем», — отметил губернатор.





Добавим, провинция Хэйлунцзян является «входными воротами» для торговли между Россией и Китаем. Челябинскую область с провинцией связывают давние дружественные отношения. Соглашение между регионами действует уже 13 лет. А два крупнейших города региона — Челябинск и Магнитогорск — имеют побратимов в провинции Хэйлунцзян: Харбин и Цзямусы.

17 мая Алексей Текслер примет участие в торжественной церемонии открытия ЭКСПО.