ЮУрГУ объявил о дополнительном наборе на бюджетные места

Рассказываем, в какие сроки можно подать заявление

С сегодняшнего дня, 10 августа, в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) стартует дополнительный прием абитуриентов на бюджетные места. Как сообщили в пресс-службе вуза, подать документы можно будет до 24 августа.

«10 августа в ЮУрГУ объявлен дополнительный прием на вакантные места по целому ряду перспективных и интересных специальностей Политехнического института и Института естественных и точных наук. Отличная возможность бесплатно получить высшее инженерное образование и стать классным специалистом!» — рассказали в ЮУрГУ.

При этом лица, сдающие экзамены ЮУрГУ, например иностранцы, должны подать заявление до 22 августа.

Вступительные экзамены вуза будут проводить с 15 по 24 августа.

Списки абитуриентов, которые сдали экзамен и смогут учиться в ЮУрГУ, будут опубликованы 24 августа. 25 августа завершится прием оригиналов документов об образовании, в этот же день будут подписаны приказы о зачислении на этапе дополнительного приема.

В этом году вуз выбрали рекордные за последние пять лет 10 тысяч абитуриентов. Пока на программы бакалавриата и специалитета зачислено 2307 человек. О статистике самых востребованных и сложных для поступления специальностей рассказал ректор вуза Александр Вагнер.