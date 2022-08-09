Челябинский вуз побил свой 5-летний рекорд по количеству абитуриентов

В ЮУрГУ рассказали, на какую специальность был самый большой конкурс

В этом году Южно-Уральский Государственный Университет выбрали рекордные за последние пять лет 10 тысяч абитуриентов. Пока зачислено первокурсниками программ бакалавриата и специалитета 2 307 человек. О статистике самых востребованных и сложных для поступления специальностей рассказал ректор вуза Александр Вагнер.

Приказ о зачислении на программы бакалавриата и специалитета уже подписан и опубликован на сайте ЮУрГУ. Самый высокий конкурс оказался на программы Юридического института — 21 человек на место. На втором месте институт Лингвистики и международных коммуникаций, где за место боролось 18 абитуриентов.

Чтобы попасть на одну из 10 наиболее сложных для поступления программ бакалавриата и специалитета, абитуриенты должны были набрать более 250 баллов на ЕГЭ. Самый высокий проходной балл — 283 —направление «Журналистика».

«Журналисты ЮУрГУ, безусловно, крутые. И для этого у нас есть все необходимое: профессиональные преподаватели, практики, свое телевидение и радио, газета, новостные порталы, каналы и поразительное количество интересных событий в жизни Университета», — прокомментировал Александр Вагнер.

В этом году число поступивших из Челябинска и Челябинской области немного увеличилось: 85 против 82 процентов.

10 августа начнется дополнительный прием абитуриентов на бюджетные места. Последний день приема согласий на зачисление — 25 августа. Тогда же будет подписан приказ.