ЮУрГУ и промышленная группа «Конар» открыли совместный факультет в Челябинске

В церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер

Факультет машиностроения и технологии открыли на базе ЮУрГУ в Челябинске. Это совместный проект крупнейшего университета России и промышленной группы «Конар».

«Сегодня мы возрождаем легендарный факультет МТ, который подарил промышленности большое количество толковых выпускников: инженеров, руководителей разного звена и собственников больших, крупных инновационных предприятий», — заявил на открытии ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Разрезать алую ленточку на церемонии открытия факультета вуз пригласил губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора промышленной группы «Конар» Валерия Бондаренко.

Глава региона отметил значимость нового факультета для Челябинской области и страны в целом.

«Здесь будет готовиться элита металлургии и машиностроения. Уже скоро вы, дорогие студенты, придете на наши предприятия, чтобы развивать нашу страну. Перед Россией стоит задача достичь технологического суверенитета. Это невозможно без качественного практико-ориентированного образования, когда у студентов есть индустриальный партнер, а также есть уверенность в том, что они будут решать сложные, современные, инновационные технические задачи», — заявил Алексей Текслер.

Алексей Текслер пожелал первокурсникам дерзать и двигаться вперед, а также с помощью преподавателей и группы «Конар» получить такое образование, которое позволит им стать лидерами экономического прорыва.

Вернувшись в стены альма-матер, Валерий Бондаренко вспомнил, как и сам стал первокурсником 45 лет назад. Сегодня на факультете, открытом при поддержке «Конара», будет учиться его племянник. Но свою протекцию и поддержку директор «Конара» пообещал любому талантливому студенту, у которого, по его словам, будут гореть глаза.

«На каждого из вас у нас уже подготовлена папочка с фотографией и заслугами. Пока в них не больше двух листочков. Но за каждым из вас я обещаю присматривать. И каждый из вас, кто проявит усердие, у кого будут гореть глаза, вправе рассчитывать на поддержку как в обучении, так и по жизни», — обратился к студентам Валерий Бондаренко.

На открытие он принес модель ДНК, выполненную из гаек. На каждой гайке написаны имена лучших работников «Конара». Валерий Бондаренко предложил продолжить эту традицию и наращивать макет ДНК элементами с именами лучших студентов.

Александр Вагнер объявил, что ученым советом вуза Бондаренко присвоено звание почетного профессора ЮУрГУ. На церемонии ему вручили мантию и конфедератку. И попросили встречаться со студентами факультета каждое 1 сентября.

Кстати, учиться предстоит не только студентам. Около 30 преподавателей вуза в этом году также сядут за парты, чтобы освоить современную программу, которую разработала специально для нового факультета школа «Сколково». Все это, по словам Бондаренко, должно принести впечатляющие результаты.

«Через пять лет вы придете на предприятие и, наверное, поначалу будете нам мешать, но через 15—20 лет именно вы будете определять инженерную и технологическую политику не только нашего предприятия, но и всей страны. Говорю это осознанно, потому что на сегодня у нас работает 700 выпускников университета, более 70% руководящих должностей занимают выпускники Южно-Уральского политеха», — заявил Валерий Бондаренко.

Напомним, в воскресенье, 1 сентября, Алексей Текслер принял участие в открытии еще одного факультета в ЮУрГУ – совместного с кузнечно-прессовым заводом факультета мехатроники и робототехники, куда набрали около 300 студентов. Сегодня, 2 сентября, губернатор оценил, как преобразился техникум имени Яковлева, год назад присоединившийся к программе «Профессионалитет».