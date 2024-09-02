Алексей Текслер побывал на линейке в крупнейшем техникуме программы «Профессионалитет»

Губернатор Челябинской области оценил учебные площадки кластера «Металлургия»

Год назад в челябинском промышленно-гуманитарном техникуме имени Яковлева открыли крупный образовательный кластер по направлению «Металлургия». Сегодня сюда приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер: он осмотрел учебные классы, поговорил с преподавателями и студентами и побывал на торжественной линейке у первокурсников.

Год назад при поддержке федеральных властей и партнеров — ТМК — техникум полностью преобразился. И речь не только о внешнем виде аудиторий и коридоров. В кабинеты, где у будущих металлургов проходят практические занятия, закупили новую современную технику. Преподаватели признаются: такая есть не на всех промышленных предприятиях.

На площадке сварки, к примеру, установлены современные сварочные столы, которые позволяют вращать предмет. Теперь сварщик уже не бегает вокруг изделия, а — изделие крутится перед ним на столе.

При обучении в техникуме используют и современные сварочные аппараты, все — отечественного производства. Мастерство студентов позволяет не только делать ровные швы, но и создавать удивительные творческие изделия из металла.

Универсальные токарные станки с программным управлением дают возможность растить токарей самого высокого класса. И это только малая часть новых лабораторий.

«Престиж нашего техникума растет. В этом году на программу „Профессионалитет“ конкурс составил три человека на место. Перед нашими студентами открывается большая дорога в будущее: у нас прекрасная материально-техническая база, компетентные преподаватели и отличные индустриальные партнеры — ТМК. Наши старшекурсники уже сейчас имеют трудовую книжку, большую зарплату и уверенно смотрят в будущее», — говорит директор техникума Евгений Валахов.

Благодаря «Профессионалитету» уверенно смотрит в будущее и вся Челябинская область, отмечает глава региона Алексей Текслер.

«Сегодня система СПО у нас насчитывает больше 100 тысяч студентов, и с каждым годом число тех, кто после девятого класса планирует идти в колледж или техникум, растет, и меня это радует. Мы активно вкладываемся в развитие наших СПО, активно реализуем проект „Профессионалитет“ — мы абсолютные лидеры по стране, у нас организовано уже 17 центров, и 13 — начали работать», — рассказал губернатор.

Алексей Текслер добавил, что особая ценность программы в том, что студенты с первых курсов начинают работать на предприятии и уже во время обучения становятся профессионалами.

«Сегодня ценность и престиж рабочей профессии растет, растет заработная плата. Ребята выбирают СПО. И для нас как инновационного региона это крайне важно. Мы говорим о развитии, активно занимаемся экономикой, внедряем самые современные технологии, занимаемся роботизацией, автоматизацией, совершенствованием производства. Молодежь — это наше будущее, она в этих процессах участвует. И мы смотрим в наше будущее с уверенностью, организуя работу таким образом, что и школьное образование имеет серьезную профориентационную составляющую — у нас реализуются программы губернаторских инженерных классов, и система СПО вместе с программой „Профессионалитет“, и развитие нашего высшего образования — в том числе строительство кампуса мирового уровня. Вся эта системная работа гарантирует нам лидерство во многих направлениях индустриально-промышленного современного производства», — сказал губернатор.

Он отметил, что программа «Профессионалитет» работает не только в крупных городах региона.

«Программа работает уже по всей области. Наши последние четыре центра, которые будут запущены в ближайшее время, откроются в Сатке, Аше, Юрюзани и Пласте», — сказал губернатор.

Алексей Текслер поздравил студентов с началом учебного года и пожелал им как можно скорее становиться настоящими профессионалами.