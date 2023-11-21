Юристы посоветовали южноуральцам, когда выгоднее брать отпуск в 2024 году

Необходимо учитывать сразу несколько факторов

Близится конец года, и уже пора задуматься над тем, когда лучше уйти в отпуск в 2024 году, тем более что график отпусков традиционно подписывают до 15 декабря. Большинство хотят и в доходах не потерять, и отдохнуть в теплое время года. Однако не всегда эти два желания совпадают. Юрист HeadHunter рассказала, какие месяцы в следующем году будут наиболее подходящими с точки зрения финансовой выгоды, а также подсказала хитрости, которые помогут не потерять в деньгах.

«Как правило, наиболее выгодны для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2024 году с точки зрения денег наиболее выгодно будет брать отпуск в июле (23 рабочих дня), в августе (22 рабочих дня), а также в октябре (23 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в июне (19 рабочих дней)»,— рассказала юрист и эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Она объяснила, что отпускные считают не так, как зарплату. При выплате ЗП оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Получается, что в одном месяце рабочий день стоит дороже, а в другом — дешевле. При расчете отпускных во внимание берут общую сумму дохода за год, включая премии, делят ее на 12 месяцев и среднее количество дней в месяце. Полученную сумму умножают на количество дней отпуска.

«Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например понедельник, вторник и среду, то за эти три дня человек получает три средних дневных заработка. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже. Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных»,— уточнила эксперт.

Например, оклад у сотрудника 50 тысяч рублей, а годовой доход с премиями — 700 тысяч рублей. Если он пойдет в отпуск в январе с понедельника по пятницу, то отпускные составят 9954 рубля, а из оклада вычтут 14 706. А если отпуск будет в июле, когда рабочих дней больше и их стоимость меньше, сумма отпускных будет такой же, но из оклада вычтут 10870 рублей. А если в отпуск включить еще и субботу с воскресеньем, то сумма отпускных получится больше, чем сумма, вычтенная из оклада.

Таким образом, при планировании отпуска необходимо учитывать количество рабочих дней в конкретном месяце, захватывать выходные дни, а также уходить после повышения зарплаты или уже выплаченной премии.

Кстати, в 2024 году будет семь длинных выходных в связи с праздниками.