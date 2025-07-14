Юрист рассказала, куда не возьмут на работу подростков

И каким по длительности может быть рабочий день у детей

Летние каникулы для многих подростков становятся рабочими буднями. При этом многих тревожит вопрос о трудовых договорах. Как в 14 лет легально устроиться на работу и что важно знать родителям? Об этом рассказала юрист hh.ru Светлана Шабронова.

«Важно помнить, что трудовой договор — это не формальность, а защита. Знание своих прав и обязанностей — залог успешного старта на рынке труда для подростков и спокойствия их родителей»,— замечает Светлана Шабронова.

Трудовой кодекс РФ разрешает работать с 14 лет. Однако, подчеркивает юрист, один из родителей должен дать письменное разрешение на работу, а сама работа не должна причинять ребенку вред.

В 14—15 лет подростки могут трудиться не более 4 часов в день, в 15—16 лет — до 5 часов в день, а в 16—18 лет не более 7 часов в день.

Если несовершеннолетний совмещает работу с учебой, то в 14—16 лет работа должна отнимать не более 2 с половиной часов в день, а в 16—18 лет — не более четырех часов в день.

При поступлении на работу подросток должен пройти медосмотр. Если работник младше 18 лет, медосмотр оплачивает работодатель.

Закон защищает юных работников.

Во-первых, подросткам нельзя устанавливать испытательный срок (ст. 70 ТК РФ).

Во-вторых, подросток не может работать на вредном или опасном производстве, под землей, в сфере игорного бизнеса, в ночных клубах и барах, на производстве и в торговле алкоголем, табаком, вахтовым методом и в религиозных организациях.

В-третьих, подросткам должны предоставлять удлиненный отпуск: 31 календарный день и в удобное время. Заменять отпуск деньгами нельзя (ст. 267 ТК РФ).

С 1 сентября 2025 года работодатели смогут привлекать подростков 14—18 лет к работе в выходные и праздничные дни — но только в период летних каникул.

Какую работу предлагают подросткам в Челябинской области, мы рассказали в отдельном материале.

Автор: Амалия Камалетдинова