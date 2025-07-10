Какую работу предлагают подросткам в Челябинской области

Мы составили рейтинг вакансий и узнали зарплаты

Лето — то самое время года, когда множество школьников и студентов ищут работу. Согласно российскому законодательству, с 14 лет дети, с письменным согласием одного из родителей, могут начать работать. Труд должен быть легкий, не причиняющий вреда здоровью. С 16 лет подросток уже самостоятельно может заключать трудовой договор, как взрослый. Но куда готовы взять юных работников?

С помощью специального фильтра «трудоустройство несовершеннолетних» можно найти много вакансий из разных сфер на сайте «Работа России».

На первом месте по популярности вакансий — благоустройство и озеленение («Зеленые бригады»). Предлагают должности: подсобный рабочий, рабочий зеленого хозяйства на неполный рабочий день. В обязанности работника входят посадка цветов, полив растений и прополка, уборка территорий в парках и скверах, дворах и на улицах. Заработная плата — от 7 до 22 тысяч рублей.

На втором месте должность промоутера, в обязанности которого входит раздача рекламных листовок и приглашений. Заработная плата — до 22 440 рублей.

На третьем месте должность пешего курьера, доставляющего еду, корреспонденцию или мелкие грузы. Заработную плату предлагают от 10 тысяч рублей.

Еще предлагают такие вакансии, как уборщик производственных и служебных помещений, делопроизводитель, помощник на кухне, вожатый, аниматор, фасовщик.

Минимальные требования: ответственность, исполнительность, коммуникабельность. Образование может быть основное общее или неоконченное.

Для поиска работы можно обратиться в районный центр занятости населения. Высоких зарплат ждать не стоит, но это шанс получить опыт.

Ранее мы рассказывали о трех способах найти работу подростку и давали советы юриста.

Текст: Амалия Камалетдинова