Юноша с ДЦП научился бегать после редкой операции в Челябинске

Медики помогли пациенту справиться с аномальным напряжением мышц

В 2021 году врачи Челябинской областной детской больницы начали проводить редкие операции — селективную дорсальную ризотомию. Страдающим ДЦП детям подрезают корешки нервов, из-за которых у пациента излишне напряжены мышцы. В результате ребята избавляются от боли и получают возможность передвигаться без помощи посторонних. Один из таких пациентов — Илья.

У 15-летнего юноши ДЦП. До операции он с трудом управлял своими ногами: ходить по лестницам без поддержки не получалось, а на ровной поверхности он спотыкался о самые незначительные препятствия. В январе Илье сделали операцию. Медики, как электрики, «прозвонили» окончания его нервов, нашли проблемные и подсекли. После этого мальчик прошел долгий путь реабилитации в стенах областной детской больницы. С ним занимались физиотерапевты, неврологи, психологи и другие специалисты.

«После лечения у Ильи увеличилась длина шага, он может самостоятельно поднимать ноги, спускаться и подниматься по лестнице, обходит препятствия и даже бегает. Мальчик в целом лучше контролирует свое тело»,

— говорит заведующая отделением реабилитации ЧОДКБ Оксана Гончарова.

Близкие юноши рады тому, что теперь Илья может самостоятельно добираться до места учебы.

Впереди у пациента еще несколько курсов реабилитации. Медики говорят, что в будущем Илья почувствует еще больший эффект.

Интраоперационная система мониторинга Medtronic, которая позволяет «прозванивать» нервы спинного мозга и находить поврежденные «корешки», вызывающие сильную спастику, появилась в Челябинске осенью 2021 года. Сложная операция длится около пяти-семи часов. Нейрохирурги иссекают поврежденные нервы, и пациенты с ДЦП уже меньше страдают от спазмов и лучше двигаются.