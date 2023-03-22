У 15-летнего юноши ДЦП. До операции он с трудом управлял своими ногами: ходить по лестницам без поддержки не получалось, а на ровной поверхности он спотыкался о самые незначительные препятствия. В январе Илье сделали операцию. Медики, как электрики, «прозвонили» окончания его нервов, нашли проблемные и подсекли. После этого мальчик прошел долгий путь реабилитации в стенах областной детской больницы. С ним занимались физиотерапевты, неврологи, психологи и другие специалисты.
«После лечения у Ильи увеличилась длина шага, он может самостоятельно поднимать ноги, спускаться и подниматься по лестнице, обходит препятствия и даже бегает. Мальчик в целом лучше контролирует свое тело», — говорит заведующая отделением реабилитации ЧОДКБ Оксана Гончарова.
Близкие юноши рады тому, что теперь Илья может самостоятельно добираться до места учебы.
Впереди у пациента еще несколько курсов реабилитации. Медики говорят, что в будущем Илья почувствует еще больший эффект.
Интраоперационная система мониторинга Medtronic, которая позволяет «прозванивать» нервы спинного мозга и находить поврежденные «корешки», вызывающие сильную спастику, появилась в Челябинске осенью 2021 года. Сложная операция длится около пяти-семи часов. Нейрохирурги иссекают поврежденные нервы, и пациенты с ДЦП уже меньше страдают от спазмов и лучше двигаются.