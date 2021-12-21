Челябинские врачи освоили новую методику лечения детей с ДЦП

В ЧОДКБ начали проводить уникальные нейрооперации

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы освоили новую методику лечения детей с ДЦП. Она позволяет вернуть пациентам с диагнозом ДЦП возможность двигаться. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщает пресс-служба клиники.

«Этой осенью в больнице появилась интраоперационная система мониторинга Medtronic, которая позволяет „прозванивать“ нервы спинного мозга и находить поврежденные „корешки“, которые вызывают у ребят сильную спастику — напряжение мышц и тела», — говорит пресс-секретарь детской больницы Дмитрий Руденок.

Сложная операция длится около пяти-семи часов. Нейрохирурги иссекают поврежденные нервы, и пациенты с ДЦП уже меньше страдают от спазмов и лучше двигаются.

Первые операции в клинике провели в конце ноября. Челябинские нейрохирурги работали под руководством одного из ведущих нейрофизиологов страны Николая Купцова. По словам Купцова, на всю Россию сегодня приходится около десяти таких аппаратов. Систему мониторинга Medtronic используют также при операциях на спинном мозге, периферических нервах, при хирургии органов головы и шеи — аппарат позволяет избежать случайного повреждения нервов.