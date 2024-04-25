Юлия Савичева станет хедлайнером молодежного форума «Утро‑2024»

Форум пройдет с 23 по 28 июня на базе кампуса УрФУ

Стал известен хедлайнер форума уральской молодежи «Утро-2024». На закрытии форума исполнит свои хиты Юлия Савичева. Певица споет песни, известные многим с детства, а также новые композиции, сообщают организаторы.

В 2024 году «Утро» пройдет на базе кампуса Уральского федерального университета с 23 по 28 июня. В нем примут участие более тысячи молодых людей из регионов УрФО: работающая молодежь, студенты и школьники.

Регистрация участников открыта до 28 апреля на платформе «Росмолодежь. События». Для регистрации необходимо выбрать интересующее направление, описать свой опыт и компетенции в данном направлении, а также прикрепить видеовизитку до одной минуты с рассказом о себе и ответом, почему хотите принять участие в форуме. Также до 15 мая идет регистрация волонтеров.

Основной темой образовательной программы 2024 года станет «Урал профессиональный». Каждый регион подготовит свою часть программы в соответствии с актуальными тематиками. У Челябинской области это «Металлургия». По итогам работы на форуме участники сформируют предложения для органов власти по повышению привлекательности рабочих профессий, а также разработают социальную сеть для поиска работы и общения «Урал рабочий» и приложение для организации экскурсий на предприятия «На Урале — работать».

Мероприятия культурной программы форума будут опираться на известные феномены, в числе которых мастерская по созданию музыки «Уральская ночь музыки, или Свердловский рок-клуб», литературная студия «Сказки Бажова», мастерская по огранке ювелирных изделий «Малахитовая шкатулка», мастер-классы по кулинарии, арту и рисованию «Стенография». Также участники смогут посетить турнир по FIFA, вечерний просмотр фильмов и караоке на крыше.

Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро» проводится по поручению президента России, его организаторами выступают аппарат полномочного представителя президента России на Урале, правительство Свердловской области, Федеральное агентство по делам молодежи, правительства регионов Уральского федерального округа и Уральский федеральный университет.