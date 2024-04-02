Челябинская область привезет образовательный блок по металлургии на молодежный форум «Утро»

Ожидается, что форум соберет не менее тысячи участников

Форум молодежи Уральского федерального округа «Утро» пройдет с 23 по 28 июня в Екатеринбурге. В 2024 году его проведут под девизом «Урал профессиональный», а его главными вопросами станут кадровый дефицит, развитие рабочей и работающей молодежи. Подробности о подготовке к событию озвучил заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов.

Ожидается, что форум соберет не менее тысячи участников.

«Форум „Утро“ проводится по указу президента России с 2013 года. В этом году планируется самое большое количество участников за весь период существования форума. По инициативе полпреда главной темой станет развитие рабочей и работающей молодежи. Сегодня потребность в молодых кадрах высока в разных отраслях: промышленности, образовании, медицине и других», — отметил Борис Кириллов.

Заместитель полпреда добавил, что в форуме также примут участие представители Донецкой и Луганской Народных Республик.

Особенность форума «Утро» в 2024 году в том, что каждый регион самостоятельно готовит часть образовательной программы. Так, Челябинская область подготовит блок лекций и мастер-классов по металлургии, Тюменская — по информационным и цифровым технологиям, Свердловская — по промышленности, Курганская — по сельскому хозяйству и экологии, молодежь Ханты-Мансийского автономного округа — Югры расскажет о нефтедобыче, а Ямало-Ненецкого АО — о добыче газа.

И. о. начальника ГУ молодежной политики Челябинской области Алексей Хрущев уверен, что участники — а в состав южноуральской делегации войдут 150 молодых людей, среди которых будут также дети, — смогут достойно представить регион на форуме.

«Готовим для участников молодежного события интересную и обширную программу в формате лекций, дискуссий, мастер-классов и многое другое. В Челябинской области много активной и целеустремленной работающей молодежи, которая на форуме сможет рассказать о наших предприятиях, известных на всю страну. Ребята познакомятся с представителями других регионов, получат новые знания, которые позволят найти возможности для карьерного роста и реализации себя», — отметил он.

Добавим, одним из результатов работы молодежи на форуме станет создание прототипа социальной сети «Урал рабочий», веб-ресурса «Сделано на Урале», а победители получат гранты Росмолодежи. Одним из почетных гостей события станет певец Shaman.