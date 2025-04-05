Челябинцы написали Тотальный диктант

Ежегодная акция прошла на 30 площадках

Сегодня, 5 апреля, в Челябинске прошла ежегодная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант». Впервые в этом году прошли мероприятия для носителей татарского и башкирского языков, а также детей с 1-го по 7-й классы, передает ИА «Первое областное».

В этом году для диктанта выбрали текст современной писательницы и сценариста Марины Москвиной. Она написала четыре части текста, которые продиктуют в разных часовых зонах нашей страны. Для участников диктанта автор записала видео.

Принять участие в акции можно было как очно, так и онлайн. Очно мероприятие провели на 30 площадках: в музеях, школах, библиотеках и других учреждениях.

На одной из площадок, расположенных в Публичной библиотеке, текст диктанта читала общественный деятель, основатель Фонда 2020 Ирина Текслер. Уже, кстати, в третий раз.

«Рада видеть участников в хорошем настроении и с серьезным отношением к диктанту и русскому языку вообще. Отмечу, что Тотальный диктант дает возможность не только проверить свою грамотность, но и узнать творчество современных российских авторов. В прошлом году это была уралочка, уроженка Екатеринбурга Анна Матвеева — писательница, редактор и журналистка. В этом году тот же гендерный ряд продолжает Марина Москвина»,— сказала Ирина Текслер.

Кстати, в этом году диктант писали не только взрослые, желающие проверить свою грамотность, но и школьники, и носители татарского и башкирского языков. Для учащихся с 1-го по 7-й класс организовали мероприятие «Недиктант.Дети». Вместо диктанта ребята выполняли увлекательные задания по русскому языку, созданные на основе текста Марины Москвиной. А для тех, кто разговаривает на татарском и башкирском языках, организовали мероприятие «Тот.Язык».

Напомним, акция «Тотальный диктант» стартовала в 2004 году.