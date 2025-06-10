На челябинской Кировке открыли стелу обратного времени до выборов в Заксобрание

Арт-объект будет ежедневно напоминать жителям региона о приближении важной политической даты

В Челябинске запустили счетчик обратного времени до выборов депутатов Законодательного собрания. Стелу на пешеходной Кировке открыли заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт и глава регионального избиркома Евгений Голицын.

Арт-объект является формой информирования и представляет собой современный цифровой счетчик, который ежедневно будет напоминать жителям региона о приближении важного для каждого гражданина политического события.

Кроме выборов 60 парламентариев в единый день голосования на территории Челябинской области состоится еще 39 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. В том числе будут сформированы 23 депутатских корпуса вновь образованных муниципальных округов. Всего будет замещено 723 депутатских мандата муниципального уровня.

Также сегодня облизбирком принял решение, что голосование будет проходить в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что до выборов осталось 95 дней.