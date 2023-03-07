Яна Лантратова пообещала семьям мобилизованных из Троицка решить вопрос с федеральными выплатами

Депутат Госдумы пообщалась не только с родственниками бойцов, но и с главой Троицка и военкомом

Депутат Госдумы Яна Лантратова приехала в Троицкий район Челябинской области, чтобы проработать вопросы, которые возникли у семей мобилизованных. Также депутат встретилась с троицким военкомом Александром Просиняком и восхитилась тем, как он работает с людьми, о чем написала в своем телеграм-канале.

«Хочу сказать отдельное спасибо Александру Просиняку. Настоящий профессионал и человек с большой буквы. Как он работает с людьми! Готов разбираться даже с личными историями. Вот, например, одна женщина рассказала, что никак не могут с любимым оформить отношения, потому что паспорт он сдал по месту службы. Военком обещал помочь»,— написала Яна Лантратова.

Также она отметила, что благодаря командиру все родственники знают части своих близких и находятся с ними на связи.

Кроме того, в Троицке Яна Лантратова пообщалась с семьями мобилизованных и пообещала им помочь разобраться с информацией о федеральных выплатах.

«Если региональные пришли всем, то по федеральным информация у жителей неполная. Просят информацию: по какому принципу начисляют выплаты (и выплаты, и заработные платы). Уже запросила справку, которую вышлю родственникам мобилизованных»,— написала депутат Госдумы.

Кроме того, Яна Лантратова попросила родственников военнослужащих сообщать в администрацию о том, когда те приедут домой в отпуск. По ее словам, бойцам не дают отпускные билеты и если им потребуется помощь, то оказать ее будет непросто.

Ранее Яна Лантратова рассказала коллегам в Москве про отправку газет из Челябинской области бойцам СВО на передовую.