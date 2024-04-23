Ядовитый кустарник с нежно‑розовыми цветами распустился на Таганае

Это произошло на 17 дней раньше среднемноголетнего срока

Территорию национального парка «Таганай» украсили нежные цветы распустившегося ядовитого кустарника — волчьего лыка. Как сообщили представители нацпарка, кустарник стал очередным рекордсменом: в этом году он распустился на 17 дней раньше среднемноголетнего срока и стал самым ранним за всю 20-летнюю историю наблюдений.

Цветки волчьего лыка привлекают не только своей красотой, но и ароматом, напоминающим запах гиацинта. Однако представители нацпарка предупреждают: трогать растение нельзя, поскольку все его части ядовиты. Даже от прикосновения на руках могут появиться волдыри.

«По одной из версий, именно за скверный характер волчье лыко и получило свое название. Хотя латинское название рода очень даже мирное и красивое — дафна — в честь древнегреческой нимфы, из-за неразделенной любви превращенной в лавровое дерево. Действительно, листья волчеягодника очень схожи с листьями южного лавра», — рассказали в нацпарке.

А еще на Таганае в этом году раньше срока зацвели фиалки и медуница — на 15 и 11 дней соответственно.