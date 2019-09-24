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Компания Apple презентовала новые модели смартфонов, но сохранился ли былой ажиотаж?

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Несмотря на хорошие продажи, популярность знаменитых смартфонов начала падать. С чем это связано, и почему смартфоны не предлагают ничего нового? Сайт «Первый областной» поговорил с экспертами и нашел ответы на эти вопросы.

«Сравнивая с 2018 годом, в этому году было продано такое же количество моделей, в свободном остатке они не остаются. По мере поступления люди сразу же бронируют смартфоны через сайт и покупают их. Из-за этого сейчас есть определенный дефицит, поэтому их очень трудно приобрести. Предзаказов было немного, стали массово покупать только после старта продаж. На данный момент продано более 100 экземпляров», — рассказал Дмитрий, продавец-консультант магазина электронной техники.

По мнению специалистов, причины спада продаж очень просты: повышение цен на устройства и отсутствие качественных улучшений.

«Ажиотаж на смартфоны спал не только в этом году, но и в прошлом, и позапрошлом. Причин здесь несколько. Первая причина связана с тем, что в 2017 году компания Apple представила флагманский телефон в психологической цене более 1000 долларов. И если еще тогда можно было сослаться на некие нововведения и инновации, то с тех пор этих инноваций не было. Из этого выходит вторая причина в непомерно высоких ценах на флагманские модели. А по сути, в них чуть больше улучшается камера, и чуть быстрее работает процессор. В том же 2017 году Apple признала замедление работы устройств из-за севшего аккумулятора. Тенденция того, что владельцы меняют свой аппарат не раз в год-полтора, а более чем через три года, сохраняется во всем мире. Конечно, основная причина в том, что смартфоны и так работают, и только модники или профессионалы в сфере технических характеристик бегут за новыми моделями. А для большинства функций, которые нам необходимы, достаточно и предыдущей модели», — рассказал Денис Стукалов, доцент кафедры менеджмента Южно-Уральского государственного университета.

Многие эксперты сошлись в одном мнении: владельцы старых айфонов не нашли в новых моделях того, чего им не доставало в имеющихся.