Прошедший Афганистан житель Пластовского района воспитывает четверых детей-сирот

Многодетная семья Мусареповых не побоялась сложностей приемного родительства

Семья Мусареповых из поселка Степнинское Пластовского района уже несколько лет воспитываеют четверых детей-сирот. Глава семьи Кенжибай Давлетович убежден, что каждый человек рожден для какой-то хорошей миссии. Так и он — выжил в боях Афганистана, чтобы подарить счастье детям. Историю своей семьи он рассказал информагентству «Первое областное».

Сегодня в России вспоминают воинов-интернационалистов. Кинжебай Мусарепов, как и многие афганцы, не очень любит вспоминать годы службы. В 1982 году 18-летним мальчишкой, самый младший из пятерых детей в семье, из родного поселка он был призван в армию. Вернулся домой с орденом Красной Звезды и множеством наградных медалей. В армии его ждала короткая «учебка» в жарких песчаниках Узбекистана с изнуряющими тренировками, марш-бросками, наполненным песком вещмешком за спиной. А затем перелет в провинцию Герат Афганистана — и самая настоящая война.

«Мы сразу знали, что нас готовят в Афган. Страшно не было. Мы были молоды, казалось, нам все по плечу и удача всегда будет на нашей стороне. Дома мама молилась, очень сильно переживала», — рассказывает Кинжебай Давлетович.

Он попал в 101 мотострелковый полк, батальон, предназначенный для боевых операций. Их было бесчисленное количество: в горах, кишлаках, городе Герат, на одиночных блокпостах.

«Мы брали кишлак, в котором засели моджахеды. Вошли в первый раз, нас выбили. Командование дает приказ: полчаса на перекур, перезарядить оружие и вперед. И второй раз нас выбивают. Во время третьего штурма моя группа из 13 человек попадает под обстрел в окружение: невозможно голову поднять, открыть глаза. В итоге нас закидали гранатами», — рассказывает он.

Очнулся в каком-то глинобитном сарае. Командир группы поставил обезболивающее и предложил идти, отстреливаться, пока свои уносят раненых и убитых.

«На секунду прикрыл глаза — очнулся уже совсем один в этом сарае. Идти не могу, перебито сухожилие на ноге», — рассказывает Кинжебай Мусарепов.

Хромая, он принял огонь на себя, чтобы его однополчане успели забрать из кишлака раненых сослуживцев. Когда, кроме удушающего запаха гари, пыли и выстрелов, перестал что-либо ощущать, его на себе вынес земляк из Верхнеуральского района Асылбек Дусубаев. Тот потом вернулся в бой, чтобы завершить операцию, был в упор расстрелян в живот.

«Но он выжил, долго поправлял здоровье, получил инвалидность. Все свое здоровье оставил в Афгане», — рассказывает наш герой.

Спустя годы Кенжибай Давлетович встретился со своими сослуживцами в январе 2021 года. В военном госпитале в Москве их собрал тот самый командир группы, что оказал первую помощь раненному в сарае, Тимур Нуртаев. Вместе с женами пятеро однополчан вспоминали своих друзей, события почти сорокалетней давности. Кенжигалей Давлетович вернулся домой в конце 1984 года. Он устроился работать в родном поселке, позже женился на красавице Гульбаршин. Вместе с ней воспитали троих детей, старший Муслим уже подарил двух внучек. Второй сын Кайрат, как и папа, стал снайпером — только в морской пехоте. Дочь Мирагуль — студентка челябинского вуза. Восемь лет назад Мусареповы взяли из детского дома брата и сестру.

«Мы очень долго думали, дети выросли, Мира была уже старшеклассницей. А хотелось детского смеха, ладошки, слезы, хвостики, разбитые коленки. Я — без работы, времени хватает. Сначала прошли обучение, потом решили взять в гости брата и сестренку Даниса и Индиру. Им у нас понравилось: домашняя кухня, все свое — деревенское, свобода, просторы, никаких заборов и запретов за двор не выходить. С детишками деревенскими подружились. Когда приехали в детский дом, оформлять к себе детей, навстречу выбежала Альбина. Ей всего три года было. Я не смогла ее не забрать. А Дамир у нас пять лет уже живет, ему в феврале 13 будет», — рассказывает Гульбаршин Муслимовна.

Так Мусареповы стали родителями еще четверых детей. Старший Данис окончил школу. показывает хорошие успехи в легкой атлетике. Ребята поддерживают друг друга в учебе, делах, дома — первые помощники родителям. У каждого уже свои обязанности и занятия.

«Первое время было непросто. Они были настороженные, колючие. Но каждый понимал, что здесь, с нами, лучше, чем в детском доме. Они ведь у меня считаются социальными сиротами: родители живы, где-то они есть, но никогда с детьми не общались. Перебороть это чувство брошенности и ненужности в ребенке очень тяжело. Поэтому мы и решили, что возьмем сразу двух-трех, чтобы росли в большой и дружной семье. А потом вышло, что у нас их четверо», — рассказывает многодетная мама.

Семья считается одной из самых примерных в районном управлении социальной защиты. Мусареповы принимают участие во многих мероприятиях, проводимых органами опеки и попечительства.

«Ни на минуту не пожалели о своем решении. Это наши дети. И между собой они братья и сестры. Мы сами росли в больших семьях. Бывают у нас, конечно, и „двойки“, и воспитательные процессы, как и в каждой семье. Перед тем как взять детей, я думал: что-то хорошее должен сделать каждый человек — для чего же он появился на свет? Вот и я. Для чего-то или для кого-то я тогда выжил, вернулся домой. А теперь знаю — для того чтобы стать папой», — говорит о своем главном предназначении Кенжибай Мусарепов.

Он считает, что после ужасов войны и той разрухи, что пришлось увидеть в Афгане, любые трудности на Родине преодолимы. Главное — любить, верить и ничего не бояться.