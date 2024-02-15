В Челябинске почтили память воинов-интернационалистов

У памятника «Доблестным сынам Отечества» состоялось торжественное возложение венков и цветов

В 35-ю годовщину вывода войск из Афганистана в Челябинске почтили память воинов-интернационалистов.





На Аллее Славы состоялось торжественное возложение цветов и венков к мемориалу «Доблестным сынам Отечества».





По поручению губернатора Алексея Текслера участие в церемонии принял его заместитель Алексей Фартыгин.





Также цветы к памятнику принесли представители муниципалитета, общественных и ветеранских объединений, участники боевых действий, военнослужащие, члены семей погибших воинов и жители Челябинска и области.





«15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам — участникам боевых действий в Афганистане, вспоминаем и чтим подвиг соотечественников, проявивших самоотверженность и преданность Родине в боевых действиях за пределами нашей страны», — говорят участники церемонии.









В декабре 1979 года военнослужащие ограниченного контингента советских войск вошли на территорию Афганистана, где в это время шла гражданская война.





На протяжении десяти лет советские военнослужащие вели бои с моджахедами на территории Афганистана, ценой своей жизни защищая местное население, выполняя задачи по охране важных промышленных предприятий и объектов инфраструктуры.







