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/ Большой уикенд с Volkswagen Teramont в Автоцентре Керг

Большой уикенд с Volkswagen Teramont в Автоцентре Керг

Челябинцев зовут на тест-драйв кроссовера в комплектации Exclusive.
сегодня в 09:00
  |  Общество

Если вы всегда мечтали о большом автомобиле, который с комфортом разместит всю вашу большую семью, многочисленные вещи и домашних любимцев? Тогда Volkswagen Teramont — это ваш автомобиль!

Долгожданный Volkswagen Teramont с двухлитровым мотором в комплектации Exclusive уже не только в салоне, но и доступен к тест-драйву в салоне официального дилера Volkswagen Автоцентре Керг во время Большого уикенда с Volkswagen Teramont 28 и 29 апреля!

Эксклюзивная комплектация, созданная для тех, кто привык к комфорту высочайшего уровня. Изысканный кожаный салон, оснащенный вентиляцией сидений и функцией памяти настроек. Панорамная крыша со сдвижным люком создаст неповторимую атмосферу. Система кругового обзора позволит полностью контролировать пространство вокруг, делая процесс парковки абсолютно безопасным. А парковочный ассистент Park Assist, ассистент движения по полосе Lane Assist и система автоматического управления дальним светом Light Assist возьмут на себя часть рутинных забот водителя. — сообщают представители Автоцентра Керг.
Volkswagen Teramont — больше, чем просто большой автомобиль.

Сдержанный и лаконичный, в стиле современных и консервативных моделей немецкого бренда, Volkswagen Teramont восхищает своими преимуществами: 3 ряда сидений на 7 мест, 3 варианта трансформации салона, 4 года гарантии, впечатляющие технологии, максимальная безопасность и комфорт.

Приглашаем Вас в числе первых пройти тест-драйв нового Volkswagen Teramont в Автоцентре Керг. Ждем вас всей семьей!

Когда? 28 или 29 апреля
Где? ул. Новоэлеваторная 49, Б.
Что нужно сделать? Записаться на тест-драйв по телефону: 259 68 68 или на сайте.

«Автоцентр Керг», официальный дилер Volkswagen,
454045, г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49б, стр. 1;
тел.: +7 (351) 259-68-68;
kerg.ru.

Ищите нас в соцсетях:
vk.com/vwkerg;
www.facebook.com/vwkerg;
www.instagram.com/vwkerg.

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Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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