Взлетно-посадочную полосу длиной более 3 км обновили в аэропорту Магнитогорска

Работы прошли в рамках первого этапа реконструкции

Накануне в Международном аэропорту Магнитогорска завершился первый этап реконструкции, в рамках которого обновили взлетно-посадочную полосу и ряд других объектов. Как сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, модернизация воздушной гавани продолжается и полностью завершится в 2024 году.

«Уверен, реконструкция аэропорта даст импульс развитию всей Челябинской области, так как Магнитогорск — деловой и промышленный центр Урала»,— написал он.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что реконструкцию взлетно-посадочной полосы провели в рекордные сроки — за пять месяцев. Это стало возможно благодаря большой совместной работе, поддержке правительства России и лично Марата Хуснуллина.

Напомним, первый рейс аэропорт Магнитогорска принял сегодня утром, 11 ноября.