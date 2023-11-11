Накануне в Международном аэропорту Магнитогорска завершился первый этап реконструкции, в рамках которого обновили взлетно-посадочную полосу и ряд других объектов. Как сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, модернизация воздушной гавани продолжается и полностью завершится в 2024 году.
«Уверен, реконструкция аэропорта даст импульс развитию всей Челябинской области, так как Магнитогорск — деловой и промышленный центр Урала»,— написал он.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что реконструкцию взлетно-посадочной полосы провели в рекордные сроки — за пять месяцев. Это стало возможно благодаря большой совместной работе, поддержке правительства России и лично Марата Хуснуллина.
Напомним, первый рейс аэропорт Магнитогорска принял сегодня утром, 11 ноября.