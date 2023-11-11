В Магнитогорске открыли аэропорт после реконструкции

Воздушная гавань уже приняла первые рейсы

Сегодня, 11 ноября, в Магнитогорске после первого этапа реконструкции открыли Международный аэропорт. Утром туда прибыли первые рейсы, сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер отметил, что это большое событие не только для самого Магнитогорска, но и для всей Челябинской области.

«Строители провели реконструкцию взлетно-посадочной полосы за пять месяцев — для таких объектов сроки рекордные. Это стало возможно благодаря большой совместной работе, поддержке Правительства России и лично Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Сейчас на очереди продолжение работ на аэродромном комплексе и строительство нового здания аэровокзала. Но главное, что аэропорт вновь принимает и отправляет самолеты»,— сказал Алексей Текслер.

Отправиться из Магнитогорска можно в Москву и Санкт-Петербург, а также в Минеральные Воды, Самару, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.

Напомним, Международный аэропорт Магнитогорск закрыли на масштабную реконструкцию 1 июня 2023 года. Там расширили взлетно-посадочную полосу, обновили рулежные дорожки, перрон, светосигнальное и метеооборудование. В планах построить новый терминал внутренних авиалиний.