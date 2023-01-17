Высота сугробов в Челябинске после новогодних праздников составила 34 сантиметра

Сильных и долгих снегопадов в городе в каникулы не было

В Челябинске за период с 31 декабря по 8 января высота сугробов от выпавшего снега составила 34 сантиметра. Это ниже, чем в ряде других российских городов. Например, лидером по высоте сугробов, образовавшихся в новогодние праздники, стала Казань — там зафиксированы 55-сантиметровые сугробы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода», передает РБК.

Челябинск оказался на шестом месте в рейтинге по высоте сугробов, образовавшихся за новогодние праздники. В топ-5 вошли Казань, Уфа, Нижний Новгород, Пермь и Екатеринбург — там намело сугробы высотой от 55 до 35 сантиметров.

В городах Сибири снега особо не было и все праздники высота сугробов сохранялась на уровне 30 сантиметров. Самый низкий результат был зафиксирован в Красноярске — всего 8 сантиметров.

С начала января снега в Челябинске выпало немного. На этой неделе синоптики осадков в столице Южного Урала не прогнозируют.

Несмотря на отсутствие в городе серьезных снегопадов дорожники плохо справляются с уборкой снега. Как сообщил на аппаратном совещании 16 января замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, за первую декаду декабря подрядным организациям уже выписали штрафов более чем на три миллиона рублей.