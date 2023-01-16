В Челябинске подрядчиков оштрафовали на 3,1 млн за плохую уборку снега в январе

Рабочим поручено очистить дороги и тротуары до 17 января

В Челябинске за первую декаду января подрядчиков оштрафовали на более чем три миллиона рублей за плохую уборку снега. Как сообщил на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, подрядным организациям поставлена задача вывезти снег и убрать колейность до 17 января.

«Вот уже за первую декаду января мы применили санкции в отношении подрядчиков на три миллиона сто тысяч рублей. Акцентировали их внимание на содержании объектов улично-дорожной сети, остановок, вывозке снега, очистке тротуаров, остановочных платформ», — рассказал Андрей Ксензов.

По его словам, всем подрядчикам поставлена задача до 17 января максимально очистить улично-дорожную сеть, так как концу недели ожидаются снегопады и переход температуры через ноль градусов.

«Продолжайте работать с санкциями, может, тогда подрядчики поймут, что нужно убирать колейность в установленный срок. Еще остаются местами снег, наледь, снежные валы», — отметила глава города Наталья Котова.

Андрей Ксензов уточнил, что если подрядчики вновь не выполнят работу до 17 января, то их снова оштрафуют.