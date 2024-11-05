Высота снежного покрова на Зигальге за день достигла 10 см

Снег уже не растает до весны

Национальный парк «Зигальга» засыпало снегом. Всего за день толщина белого покрывала достигла почти 10 сантиметров. Как сообщили инспекторы нацпарка в телеграм-канале, это уже постоянный снежный покров, который не растает до весны.

«Судя по долгосрочным прогнозам, предзимье в национальном парке закончилось: температура воздуха уже не поднимется выше нуля, установился постоянный снежный покров. В прошлом году это случилось только в десятых числах ноября», — уточнили инспекторы.

Кстати, если верить народным приметам, то снег, выпавший накануне Дня народного единства, предвещает крепкие морозы и частые метели. Конечно, судить о том, какой будет зима, еще рано, однако в ближайшие дни в Челябинскую область вернутся снегопады, а затем в регионе существенно похолодает.