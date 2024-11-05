Национальный парк «Зигальга» засыпало снегом. Всего за день толщина белого покрывала достигла почти 10 сантиметров. Как сообщили инспекторы нацпарка в телеграм-канале, это уже постоянный снежный покров, который не растает до весны.
«Судя по долгосрочным прогнозам, предзимье в национальном парке закончилось: температура воздуха уже не поднимется выше нуля, установился постоянный снежный покров. В прошлом году это случилось только в десятых числах ноября», — уточнили инспекторы.
Кстати, если верить народным приметам, то снег, выпавший накануне Дня народного единства, предвещает крепкие морозы и частые метели. Конечно, судить о том, какой будет зима, еще рано, однако в ближайшие дни в Челябинскую область вернутся снегопады, а затем в регионе существенно похолодает.