Холодной и снежной выдастся первая декада ноября в Челябинской области

Местами дневная температура будет опускаться почти до −10°C

Короткая рабочая неделя в Челябинской области выдастся холодной, снежной и ветреной: температура будет опускаться до −3...−5 градусов, местами ниже. В отдельные дни синоптики обещают снегопады. Подробнее о погоде с 5-го по 10-е ноября — в материале ИА «Первое областное».

По данным синоптиков центра «Фобос», в ближайшие дни Центральная Россия окажется во власти атлантических воздушных масс, там потеплеет, а снег сменится на дождь. До Урала тепло не дойдет: в регионах ожидаются отрицательные температуры, а также снегопады. И только к воскресенью тепло с Атлантики дойдет до Челябинской области: температура поднимется до +3°C, пройдет дождь.

В Челябинске сегодня пасмурно и преимущественно без осадков. В среду ожидается снегопад и −2°C. В четверг осадки прекратятся, похолодает до −5°C. С пятницы небольшие осадки возобновятся, температура начнет постепенно подниматься и к воскресенью перейдет в небольшой плюс.

В горных районах осадки ожидаются почти всю неделю. В среду пройдет умеренный снег, столбики термометров покажут до −4°C. В четверг — без осадков, похолодает до −8°C. С пятницы также начнет теплеть, осадки вернутся, преимущественно в виде снега.

Югу области повезет больше: температура будет почти как в Челябинске, но осадков чуть меньше: существенные пройдут только в среду и в воскресенье.

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