Высокотехнологичную продукцию для нефтегазовой отрасли будут покупать на предприятиях Урала

Совещание с регионами на эту тему провел полпред Владимир Якушев

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили сегодня с регионами программу импортозамещения Газпрома, сообщили в пресс-службе УрФО.

Ключевая задача — обеспечить полное импортозамещение на каждом этапе технологической цепочки. Как отметил полпред, оборудование машиностроительных предприятий УрФО востребовано в нефтегазовой отрасли, есть потенциал для дальнейшего развития: много перспективных наработок, но важно снять бюрократические барьеры на пути внедрения новых технологических решений — от НИОКРа (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. — Прим. ред.) до промышленного образца.

«Производство — это серьезный процесс, его нельзя перестроить в одночасье. На первоначальном этапе решением может стать переход на новые логистические схемы. Но в перспективе необходимо стремиться к тому, чтобы все, что может производиться в России, делалось на территории страны — из отечественного сырья и комплектующих. При этом продукция должна быть конкурентоспособной. Чем жестче у нас вызовы, тем выше мы должны ставить перед собой планку», — подчеркнул Владимир Якушев.

О льготных займах для предприятий, участвующих в программе импортозамещения, читайте в нашем материале.