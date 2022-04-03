Правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей на предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили 3 апреля в пресс-службе федерального правительства.
По словам Мишустина, такая мера поможет реализовать около 50 проектов по широкому спектру отраслей. Но получить льготный займ смогут предприятия, которые не остановили производственные процессы и сохранили рабочие места.
В скором времени деньги, выделенные из резервного фонда правительства РФ, будут направлены Фонду развития промышленности, который и предоставит льготные займы.