Россия выделяет 20 миллиардов рублей на кредитование проектов импортозамещения

Предоставлять льготные займы предприятиям будет Фонд развития промышленности

Правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей на предоставление льготных займов промышленным предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили 3 апреля в пресс-службе федерального правительства.

По словам Мишустина, такая мера поможет реализовать около 50 проектов по широкому спектру отраслей. Но получить льготный займ смогут предприятия, которые не остановили производственные процессы и сохранили рабочие места.

В скором времени деньги, выделенные из резервного фонда правительства РФ, будут направлены Фонду развития промышленности, который и предоставит льготные займы.