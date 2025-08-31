Выпускница агроуниверситета Челябинской области променяла кошечек на тысячи коров

Ветеринар рассказала о работе на крупном сельхозпредприятии Челябинской области



Надежда Талалайкина несколько лет работает старшим ветврачом на одном из отделений СПК «Коелгинское». Во время учебы в агроуниверситете проходила практику в Еткульском районе, да так и осталась тут работать. Как девушка решилась связать профессию с крупным рогатым скотом — в материале корреспондента ИА «Первое областное».

В СПК «Коелгинское» производят 35 тысяч тонн молока в год. Поголовье стада насчитывает более восьми тысяч голов, из них 3600 голов дойного стада, приводит данные издание «Искра». За благополучием животных следит несколько служб. Среди них — ветеринарная, где работают врачи, ветсанитар, операторы по обработке копыт.

Старший ветврач отделения молод, серьезен, стремителен, решения принимает мгновенно. Надежда признается, что в первый год после университета ей было так трудно, что хотелось уволиться. Но пришел опыт и сменились условия. Сейчас Надежда Талалайкина говорит твердо, что любит свою работу.

«Мне очень нравится работать с крупным рогатым скотом. Это любовь с детства. Когда мы еще жили в Казахстане, дома было 8 голов. Я к ним привыкла», — рассказывает девушка.

Предприятие постоянно развивается. Там стараются продумать каждый этап производства так, чтобы на выходе был максимальный результат при оптимальных трудовых затратах.





Например, сейчас работа с дойным стадом проходит сразу после карусельной дойки. Процесс выстроен четко. Данные о животных, которым показаны какие-либо манипуляции специалиста, вносят в программу. Корова сходит с карусели после дойки, аппаратура реагирует на ее чип и открывает ворота, ведущие в станок. Там животное фиксируется, ветеринар быстро делает свою работу. Животное возвращается в коровник.

Телята, маститы, вакцинация, изолятор, УЗИ, родильное отделение — работа ветеринара разнообразна и ответственна. Кстати, на родах врач присутствует только в сложных случаях, когда нужна помощь.

Чего скрывать, в «Коелгинское» Надежду привлекла не только любовь к животным и детская привычка. Еще во время практики она узнала, что здесь работникам дают жилье, питание, есть рабочий транспорт. В животноводстве достойные зарплаты. Мы узнали у зоотехника хозяйства Светланы Жарко, что операторы, например, получают от 80 до 100 тысяч рублей.

У работников животноводства своеобразный график. Он приближен к естественным ритмам животных. Поэтому просыпается Надежда в 4:40, на работу приезжает к 6 утра. В 14 часов рабочий день окончен. Можно отдохнуть и заняться домашними делами, провести время с близкими.

Кстати, молодого человека Надежда нашла тут же, в СПК «Коелгинское».

«Сначала по работе общались, потом со временем уже начали гулять, дружить», — немного раскрыла детали личной жизни девушка.

Надежда Талалайкина уверена в своем выборе профессии. Она считает, что молодежи надо работать в сельском хозяйстве.

«Многие уходят на кошечек-собачек. Но это надо больше с людьми разговаривать. А здесь ты работаешь непосредственно с животными. Им помочь намного сложнее. Они тебе ничего не скажут. Просто ходят угрюмые, опустят ушки, не встают. Здесь они только на нас рассчитывают», — уверена ветврач.